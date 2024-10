video suggerito

Catturato un pitone reale a Roma: passeggiava su un marciapiede in zona Ponte Mammolo Il pitone reale, lungo circa un metro, è stato posto sotto sequestro in quanto specie protetta e attualmente custodito presso un centro idoneo. Sono tuttora in corso accertamenti per risalire al proprietario dell’animale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Un pitone reale è stato catturato in via Rivisondoli, zona Ponte Mammolo a Roma. Una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale, IV gruppo Tiburtino è intervenuta sul posto in seguito alla segnalazione. Gli agenti hanno messo in sicurezza l'area e hanno permesso agli esperti della Guardia Rurale Ausiliaria Nogra Roma di intervenire e catturare il rettile. Il pitone reale, lungo circa un metro, è stato posto sotto sequestro in quanto specie protetta e attualmente custodito presso un centro idoneo. Sono tuttora in corso accertamenti per risalire al proprietario dell'animale.

Il Pitone Reale è un rettile proveniente dall’Africa centro occidentale e difficilmente supera i 180 centimetri di lunghezza. Sulla pagina Wikipedia dedicata a questa specie si legge:

Il carattere timido, difficilmente aggressivo, le modeste dimensioni e le migliaia differenti variazioni genotipiche (dette comunemente Morph) lo rendono un rettile particolarmente indicato per l'allevamento da parte degli amatori, anche se non è consigliato maneggiarli per lungo tempo in quanto risultano essere facilmente stressabili. Questo potrebbe portare anche a prolungati digiuni. Si nutre principalmente di piccoli roditori come gerboa, topi o gerbilli.