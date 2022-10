Catturata la vipera che stava terrorizzando un intero quartiere: ad avvistarla è stato uno studente “E’ stato fondamentale l’avvistamento e l’immediata segnalazione fatta dallo studente Ahmed che ringrazio a nome dell’intera comunità scolastica”, ha scritto la preside del liceo Aristofane di Roma.

A cura di Enrico Tata

Nel giardino del liceo Aristofane di Roma è stata catturata la vipera che stava terrorizzando la scuola e tutto il quartiere Tufello. L'intervento è stato effettuato dall'esperto zoofilo Andrea Lunerti e sotto il coordinamento dei carabinieri forestali della Capitale, ha informato in una circolare la preside Raffaella Giustizieri. "Ringraziamo tutti loro per la tempestività e professionalità dimostrata. E’ stato fondamentale l’avvistamento e l’immediata segnalazione fatta dallo studente Ahmed che ringrazio a nome dell’intera comunità scolastica", ha scritto la professoressa.

Paura al liceo Aristofane, la vipera avvistata più volte nel giardino della scuola

L'ultimo avvistamento della vipera risaliva al 25 ottobre e la preside aveva diramato una comunicazione con cui invitava i ragazzi ad essere cauti negli spazi esterni del liceo: "In serata odierna, nel giardino della scuola sulla zona asfaltata nei pressi dell’ingresso di Via Monte Massico, è stato avvistato un rettile che, dalla descrizione fatta dai testimoni, appare corrispondere alla vipera riportata in foto. Immediatamente è stato allertato il Reparto Stazione Carabinieri Forestale di Roma che è subito intervenuto in perlustrazione senza risultato. Nei prossimi giorni saranno effettuate ulteriori battute di perlustrazione allo scopo di catturare il rettile. Si invita nuovamente alla massima precauzione nella frequentazione degli spazi esterni evitando di muoversi in zone non pavimentate, ricoperte da tappeti di foglie e con possibili piccoli nascondigli (pietre, buche..), in particolare nelle ore più calde e assolate".