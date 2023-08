Castelverde, scuola media devastata dai vandali: corsa contro il tempo per la riapertura Nella notte tra il 31 luglio e il 1 agosto dei vandali si sono introdotti all’interno della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto comprensivo Castelverde, distruggendo tutto: si ipotizzano danni per decine di migliaia di euro. Indagano gli agenti del VI Distretto Casilino.

A cura di Teresa Fallavollita

Foto: Facebook.

La palestra è irriconoscibile: gli attrezzi sradicati dalle pareti, il tabellone del canestro da basket divelto giace per terra, estintori svuotati e ammucchiati insieme a sedie rotte, panche e tappetini distrutti, scritte sui muri. E ancora, banchi ribaltati con tutto il materiale sparso sul pavimento, dai colori ai quaderni, dai gessi ai prodotti per le pulizie. Porte e vetri rotti, bacheche e cartelloni staccati dai muri, aule e scale allagate.

Non è un campo di battaglia, ma ciò che resta della scuola media dell’Istituto comprensivo Castelverde, dopo che questa notte è stata preso d’assalto dalla furia dei vandali, che non hanno risparmiato nulla, riducendo la scuola in brandelli.

Foto: Facebook.

Questa mattina la drammatica scoperta

L’Istituto comprensivo Castelverde è formato da scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado: proprio quest’ultima, la scuola media situata in via Città Sant’Angelo, nella periferia est della Capitale, è stata devastata da ignoti vandali nel corso della notte passata, a cavallo tra 31 luglio e 1 agosto.

Come è possibile notare dalle immagini, il dentro dell’edificio scolastico questa mattina risultava quasi irriconoscibile: nemmeno la palestra si è salvata dalla distruzione, i sistemi antincendio sono stati sradicati dalle pareti, le porte sfondate e i vetri infranti. Persino i distributori automatici di snacks e caffè sono stati buttati a terra e inevitabilmente distrutti. Il personale, sconvolto dalla terribile visione, ha immediatamente allertato le forze dell’ordine: sul posto gli agenti del VI Distretto Casilino, che avranno il compito di far luce sulla dinamica e sugli autori di tale gesto.

È ancora troppo presto per quantificare i danni, ma senza dubbio la cifra si attesterà sulle decine di migliaia di euro. Oltre all’ingente spesa in termini economici, però, sarà necessario fare i conti anche con le tempistiche: a settembre studenti e studentesse torneranno in aula e considerando l’entità del lavoro da fare, i tempi cominciano già a stringere.

Foto: Facebook.

I commenti sui social

A pubblicare le foto su Facebook è Emanuele Licopodio, vicepresidente della commissione scuola, che aggiunge un messaggio: “La scorsa notte è stata vandalizzata e distrutta la scuola media di Via Città Sant’Angelo a Castelverde, queste foto lasciano senza parole e si commentano da sole anzi lascio a voi commentarle”. E le reazioni degli utenti non si sono fatte attendere, tra chi invoca l’installazione di telecamere di sicurezza e maggiori controlli della polizia. “Ma cosa sta succedendo? È intollerabile questa situazione! Oggi all'ufficio postale ho visto i monitor dei bancomat distrutti a mazzate! Ma dove siamo arrivati?” si chiede perplessa un’utente.

“Ho insegnato per molti anni in questa scuola. In palestra ci sono ancora alcuni piccoli lavori fatti personalmente per migliorare la didattica. Il danno principale di questi episodi, che fruttano ben poco ai malviventi, si ripercuote soprattutto sull'utenza e la collettività. Vedere le condizioni di come sono stati danneggiati i locali mi dà un senso di impotenza e molta tristezza. Non si può lasciare impuniti questi episodi di vandalismo che mostrano una duplice connotazione: da un lato generano insicurezza diffusa, dall'altro segnalano una situazione di disagio sociale”, il commento di un ex docente.