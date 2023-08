Cassino, scontro fra auto e moto: feriti due coniugi, la donna elitrasportata a Roma La coppia stava viaggiando in sella alla moto quando c’è stato lo schianto. Entrambi trasferiti in ospedale, la donna, in condizioni più gravi, è stata elitrasportata a Roma.

A cura di Beatrice Tominic

Stavano viaggiando in sella alla moto, nel centro di Cassino, nel frusinate, quando c'è stato lo schianto contro un'automobile. L'impatto è stato fortissimo: entrambi, un uomo e una donna che, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero marito e moglie, sono rimasti feriti. È accaduto ieri sera, domenica 13 agosto 2023. La donna, che si trova in condizioni più gravi, ha riportato lesioni maggiori tanto che è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso per trasferirla nella capitale, come spiegato da Ciociaria Oggi.it.

L'incidente e i feriti: la donna è grave, elitrasportata a Roma

Non appena visto quanto era successo, sono stati alcuni dei numerosi passanti presenti nel centro di Cassino a quell'ora ad allertare i soccorsi. In breve tempo è arrivata un'ambulanza che li ha trasportati d'urgenza in ospedale, per essere presi in cura dai medici e dagli infermieri.

Gli operatori del personale sanitario, viste le condizioni critiche in cui si trovava la donna, hanno in seguito richiesto l'intervento dell'elisoccorso. Dopo aver prontamente preso in carico la donna, l'ha trasportata in un ospedale romano dove è stata affidata ai medici e agli infermieri del nuovo nosocomio. Quasi illeso, ma sotto shock, il conducente dell'automobile.

L'arrivo dei soccorsi

Oltre al personale sanitario dell'Ares 118, sul posto non appena ricevuta segnalazione, sono arrivati anche i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno immediatamente iniziato i rilievi del caso. I militari, arrivati sul luogo del sinistro, un incrocio del centro di Cassino, stanno cercando di ricostruire la dinamica del sinistro e trovare eventuali responsabilità su quanto accaduto.