Cassino, incidente nella notte mentre stava tornando a casa: morto il 20enne Samuele Lapati

A cura di Enrico Tata

Samuele Lapati, un ragazzo di 20 anni di Sant'Apollinare, provincia di Frosinone, è morto in un terribile incidente avvenuto la notte scorsa a Cassino. Stando a quanto si apprende, il giovane stava tornando a casa in macchina insieme a un amico. Per cause ancora da accertare, l'automobile è finita fuori strada in prossimità di una curva: morto Samuele, praticamente illeso l'altro ragazzo. La dinamica dell'incidente, tuttavia, deve essere ancora chiarita. Secondo le prime ricostruzione, i due avevano trascorso la serata di domenica insieme ad alcuni amici, prima in piazza a Cassino e poi in un locale. Verso le 2 hanno salutato tutti, hanno ripreso la macchina, una Fiat Grande Punto, e si sono diretti verso Sant'Apollinare. Lo schianto è avvenuto quasi subito, quando si trovavano ancora nel territorio del comune di Cassino.

L'amico è rimasto praticamente illeso, Samuele è morto dopo lunghi tentativi di rianimazione

L'amico, rimasto ferito lievemente, come detto, è uscito dall'abitacolo e ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i sanitari del 118, che hanno estratto Samuele dalle lamiere. Purtroppo, dopo lunghi tentativi di rianimazione, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 20enne. L'amico è stato trasportato per precauzione al pronto soccorso dell'ospedale di Cassino.

Sembra che nell'incidente non siano rimaste coinvolte altre vetture, ma su questo sono tuttora in corso le indagini dei carabinieri. L'allarme, stando a quanto riportano i quotidiani locali, è stato dato anche da alcuni abitanti che si sono svegliati per il boato causato dall'incidente.