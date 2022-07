Caso Civitavecchia, Giorgia Meloni: “Nostalgici da operetta sono traditori di Fratelli d’Italia” Così Giorgia Meloni: “Se qualcuno pensa di poter, sotto le nostre insegne, avere comportamenti che consentono alla sinistra di dipingerci come nostalgici da operetta, lo tratteremo come merita: un traditore della nostra causa”.

A cura di Enrico Tata

Giorgia Meloni non cita mai direttamente il caso di Civitavecchia, ma alla direzione di Fratelli d'Italia dichiara: "Se qualcuno pensa di poter, sotto le nostre insegne, avere comportamenti che consentono alla sinistra di dipingerci come nostalgici da operetta quando noi stiamo costruendo un grande partito conservatore, sappia che ha sbagliato casa e che lo tratteremo come merita: uno che fa gli interessi della sinistra, e dunque un traditore della nostra causa".

Nelle scorse ore sui social network ha cominciato infatti a circolare una fotografia scattata all'interno della sede locale di Fratelli d'Italia. Sulla parete è appeso un poster con il vessillo della X Flottiglia Mas e del suo comandante, Junio Valerio Borghese. Dopo la firma dell'armistizio nel 1943, Borghese continuò con la sua flottiglia a combattere con i nazisti e nel 1970 tentò un colpo di Stato (fallito) passato alla storia come golpe Borghese.

Davanti al poster della X Flottiglia Mas ci sono tre consiglieri di Fratelli d'Italia, Fabiana Attig, Vincenzo Palombo e Giancarlo Frascarelli, insieme a un esponente locale del partito, Paolo Iarlori. Proprio quest'ultimo era in passato un esponente di Forza Nuova e in alcune fotografie al mare espone con orgoglio una collanina con una croce celtica. Lo scorso 16 febbraio Iarlori è stato allontanato per motivi sconosciuti dal partito. La foto del profilo Facebook di quest'ultimo è uno scatto con Giorgia Meloni. Anche oggi ha pubblicato un poster elettorale di Giorgia Meloni.

"Iarlori è una fascista duro e puro (dice lui di nascosto) facendosi i selfie sotto la gloriosa bandiera della X MAS. Ovviamente non conosce il significato di quel che indossa e porta come un ciondolo qualsiasi acquistato dal bangladino su viale Garibaldi. Quell’oggetto, nella cultura celtica, basata sull’aristocrazia e sulla guerra, come quella originaria e più autentica dell’Europa, non “contaminata” da successive immigrazioni e invasioni, è simbolo di coraggio, onore e dignità", si legge sul sito EtruriaNews, che per primo ha pubblicato la fotografia nella sede di Fratelli d'Italia a Civitavecchia.

Questa la risposta di Iarlori: "Chi, dopo anni, continua pateticamente a tentare di diffamarmi con articoli ridicoli e grotteschi si rassegni: purtroppo per lui non otterrà alcun risultato. Da parte mia continuerò ad andare avanti, senza condizionamento alcuno e riservando a questo ometto solo tanta indifferenza. Da oltre quaranta anni vivo a Civitavecchia e moltissimi concittadini hanno avuto modo di conoscermi personalmente ed a sufficienza da comprendere come determinati attacchi personali, rivolti alla mia persona, sono assolutamente strumentali e destituiti di ogni fondamento".