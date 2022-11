Casi di morbillo in aumento tra operatori sanitari, Regione scrive alle Asl: “Necessaria vaccinazione” La Regione Lazio ha inviato un protocollo alle Asl invitando gli operatori sanitari a vaccinarsi contro il morbillo. Dei nove casi accertati nel 2022, nessuno era vaccinato.

A cura di Natascia Grbic

Casi di morbillo in crescita tra gli operatori sanitari. Per questo la Direzione regionale salute e integrazione sociosanitaria del Lazio ha inviato un protocollo a tutte le Asl per invitare il personale alla vaccinazione. Se il morbillo è in diminuzione nel resto della popolazione, tra i sanitari si registrano più casi. L'ultimo nel mese di novembre, un operatore di pronto soccorso che ha lavorato a contatto con diverse persone, ma soprattutto diversi pazienti, magari in condizioni di salute molto fragili.

"Dal 2018, i casi sono progressivamente e significativamente diminuiti (2.683 nel 2018, 1.622 nel 2018, 105 nel 2020, 9 nel 2021), ma gli operatori sanitari hanno rappresentato una percentuale crescente dei casi osservati per il maggior rischio di esposizione (nel 2018, 4,3%, 115 casi, 89% non vaccinati/vaccinazione incompleta; nel 2019, 5,9%, 96 casi; nel 2020 e 2021, rispettivamente, 12,4%, 13 casi, e due casi dei nove osservati, 22,2%, tutti non vaccinati)", si legge sul protocollo della Regione Lazio.

Nel protocollo si raccomanda fortemente a chi non lo ha fatto finora di procedere alla vaccinazione, in modo anche da abbassare i livelli di contagio che si potranno registrare nei prossimi anni. "Le vaccinazioni dei sanitari – prosegue la nota – rappresentano uno degli ambiti prioritari di intervento delineati dal vigente PNPV, nonché dalle nuove disposizioni normative di obbligo vaccinale. Lo scopo è quello di proteggere la salute dei professionisti della sanità e di limitare la trasmissione di infezioni a persone che possono presentare condizioni che le espongono a maggiori suscettibilità e rischi di complicanze".