Casalinga insospettabile nasconde il crack nelle buste della spesa: arrestata al Quarticciolo

Due persone, una donna di 47 anni e un uomo di 58, sono state arrestate dai carabinieri al Quarticciolo per spaccio di droga. Le dosi erano tenute in una busta della spesa. L’uomo resta in carcere, la donna ai domiciliari con braccialetto elettronico.

Foto da Carabinieri

È uscita di casa con una busta piena in mano, come se fosse appena tornata dal supermercato dopo aver fatto la spesa. Invece, dentro c’era del crack. Nel quartiere del Quarticciolo, a Roma, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato una donna di 47 anni e un uomo di 58, accusati di traffico di sostanze stupefacenti.

La coppia sospetta fermata e perquisita dai carabinieri

L’operazione è scattata durante un appostamento in via Ascoli Satriano, zona già nota alle forze dell’ordine per episodi legati allo spaccio. I militari della stazione di Roma Tor Tre Teste si sono insospettiti quando hanno visto la donna uscire da un’abitazione con una busta in mano e avvicinarsi a un uomo che l’attendeva sul marciapiede. I due si sono guardati intorno con fare circospetto e si sono scambiati poche parole, abbastanza per far intervenire i carabinieri che hanno deciso di fermarli per un controllo.

Trovate più di duecento dosi di crack e sessanta di cocaina

Durante la perquisizione personale non sono state trovate grandi quantità di droga, ma gli investigatori hanno ritenuto necessario estendere la ricerca anche alle abitazioni dei due. All’interno delle case, infatti, è stata scoperta una vera e propria base di confezionamento. I militari hanno rinvenuto 209 dosi di crack e 60 dosi di cocaina, già suddivise in piccoli involucri e pronte per essere vendute al dettaglio. Sequestrati anche materiali per il confezionamento e denaro contante ritenuto provento dell’attività di spaccio.

Droga nella busta della spesa al Quarticciolo: arrestati un uomo e una donna

Su disposizione della procura di Roma, i due sono stati arrestati in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio. Sono stati poi condotti al tribunale di piazzale Clodio, dove l’arresto è stato convalidato. Il giudice ha disposto per l’uomo la custodia cautelare in carcere, mentre per la donna sono stati disposti gli arresti domiciliari, da scontare con il braccialetto elettronico di geolocalizzazione.

Con questo intervento, salgono a 247 le persone arrestate dall’inizio dell’anno dai soli carabinieri della Compagnia di Roma Casilina nel quartiere del Quarticciolo, una delle aree più attenzionate della Capitale per la presenza di attività legate allo spaccio e al microtraffico di droga.