Casal Bruciato, rapina e molesta la farmacista in pieno giorno: caccia all’uomo armato di coltello Un uomo ha derubato una farmacia nella zona di Casal Bruciato in pieno giorno: ha portato via una refurtiva di poco più di due centinaia di euro, ha molestato la farmacista e poi è scappato a piedi.

È successo in pieno giorno: un uomo si è introdotto nella farmacia di via Diego Angeli, nella zona di Casal Bruciato, ha effettuato una rapina minacciando e molestando la farmacista. Come si legge in un articolo di la Repubblica, infatti, il furto è avvenuto per una refurtiva di poco valore, poco più di un centinaio di euro, ma lo spavento della farmacista, una dottoressa di circa 50 anni, è stato tanto.

La rapina con molestia nella farmacia a Tiburtino

L'uomo si è introdotto nella farmacia di mattina, verso le ore 9, mentre indossava uno zuccotto di lana sopra la mascherina e gli occhiali da sole. La farmacista, impiegata nella farmacia comunale, ha provato a ricostruire la vicenda: "C’era troppo poco in cassa, così quell’uomo mi ha schiaffeggiata e molestata – ha raccontato – È venuto subito dietro al bancone e ha agitato il coltello in aria e mi ha detto di dargli i soldi."

La farmacia, però, era stata aperta da poco e in cassa c'erano solo 250 euro: "Li ha presi ma si è lamentato che erano troppo pochi. Ha visto che vicino alla cassa c’era il mio telefono un vecchio modello, che non vale più molto. Mi è venuto istintivo provare a salvarlo". Poi però sarebbe scattata la reazione dell'uomo: "Mi ha dato uno schiaffo e ha afferrato il cellulare, poi la molestia sessuale. Per fortuna è scappato subito."

L'arrivo dei soccorsi: sul luogo 118 e polizia

Una volta scappato, la farmacista ha provveduto subito ad allertare il 112 e sul luogo è immediatamente arrivata un'ambulanza: i medici del 118 l'hanno tranquillizzata e le hanno chiesto se volesse seguirli in ospedale, ma la donna non stava male e ha rifiutato le cure. Poco dopo, sono arrivati anche gli agenti del commissariato Sant’Ippolito che adesso si sono messi sulle tracce del rapinatore e molestatore, scappato a piedi.