Casa Balla a Roma, orari e date di apertura 2024-2025: quanto costa visitare l'abitazione futurista Da poco acquistata dallo Stato, la straordinaria casa futurista in cui ha abitato Balla dal 1929 riapre le porte a visitatori e visitatrici fino al 31 gennaio 2025. Si trova nel quartiere Prati, per visitarla è necessario comprare un biglietto.

A cura di Beatrice Tominic

Una delle stanze di Casa Balla, in via Oslavia.

Oggetti, mobili, elementi d’arredo colorati e ricchi nella vena creativa, poveri, invece, nei materiali: sono loro che occupano l'immobile in cui ha vissuto Giacomo Balla, l'artista futurista fra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento.

La casa, acquistata di recente dallo Stato italiano, viene aperta soltanto periodicamente: se si è intenzionati a vederla, il suggerimento è quello di acquistare i biglietti al più presto, prima che i turni disponibili risultino tutti occupati. Dal 5 dicembre 2024, sono programmate visite fino al 31 gennaio 2025, dal giovedì alla domenica con turni dalle ore 10 alle 19: per ogni turno di visita, però, sono disponibili appena 12 posti.

Giorni e orari di visita alla casa di Giacomo Balla a Roma

Come precisato nel sito ufficiale della casa museo, le visite sono aperte ogni settimana dal giovedì alle domenica dalle ore 10 alle 19. L'apertura al pubblico, però, termina il 31 gennaio quando la casa tornerà ad essere chiusa fino a data da destinarsi. La speranza è che, ora che è stata acquistata dallo Stato, possa essere aperta più di frequente rispetto a quanto accaduto fino ad ora.

Ogni visita, come anticipato, si svolge in gruppi di massimo 12 persone. Nel percorso di visita oltre a muoversi fra le stanze in cui, a partire dal 1929, hanno vissuto l'artista, la moglie Elisa Marcucci e le due figlie Luce ed Elica, dal 1929, sono previste anche alcune proiezioni.

Quanto costa il biglietto di ingresso per visitare Casa Balla

Per visitare la casa museo è necessario acquistare un biglietto di ingresso, che si può comprare direttamente nel sito ufficiale. Il costo è, per il biglietto intero, di 18 euro; 15 euro il ridotto per gruppi di 12 persone in uno stesso turno di visita; possessori della membership card myMAXXI; giornalisti iscritti all’albo con tessera di riconoscimento valida. Per i minori di 14 anni il costo è di 12 euro, per i minori di 3 anni, invece, il biglietto non è necessario. Ingresso gratuito, infine, per persone disabili con eventuale accompagnatore.

Come raggiungere Casa Balla in via Oslavia a Prati

Raggiungere Casa Balla non è difficile: si trova a pochi passi da piazza Mazzini, nel quartiere Prati, fra i più centrali di Roma. Situata al civico 39 di via Oslavia, è facilmente raggiungibile sia con i mezzi privati (per cui, invece, potrebbe rappresentare qualche problema il parcheggio) che con i pubblici.

La fermata della metro più vicina, della linea A, si trova ad una quindicina di minuti di distanza. La fermata degli autobus più vicina, invece, è quella di Oslavia/Bainsizza dove effettuano fermata le linee 280, 301, 495 e la 628. In alternativa, a qualche passo in più, si trova quella di piazza Mazzina, battuta da più lnee di autobus.