Carta d’identità elettronica a Roma, nuovi open day 28 febbraio e 1° marzo: dove e come prenotarsi

Sabato 28 e domenica 1 marzo uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV ed ex Pit aperti per la carta d’identità elettronica a Roma.
A cura di Alessia Rabbai
Gli Open Day dedicati alla Carta di Identità Elettronica (CIE) a Roma continuano nel fine settimana di sabato 28 febbraio e domenica primo marzo 2026, con le aperture straordinarie degli uffici anagrafici dei Municipi VI, VII, VIII, XI, XII, XV sabato 28 febbraio mentre gli ex Punti Informativi Turistici di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore insieme al punto di rilascio di Via Petroselli 52, saranno operativi per tutto il weekend.

Come prenotarsi per ricevere o rinnovare la carta d'identità elettronica a Roma

Per poter richiedere la Carta di Identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire dalle ore 9 di venerdì 27 febbraio fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/). Per completare la richiesta bisognerà presentarsi con prenotazione, fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Giorni e orari d'apertura degli Ex Pit per la Carta d'identità elettronica

  • Municipio VI: la sede di via Duilio Cambellotti n. 11 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8.00 alle 16.30;
  • Municipio VII: le sedi di Piazza Cinecittà e di via Fortifiocca 71 saranno aperte sabato 28 dalle ore 8.30 alle 16.00;
  • Municipio VIII: la sede di via Benedetto Croce 50 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8.30 alle 15.00;
  • Municipio XI: la sede di via Portuense 579 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8,00 alle 14,00;
  • Municipio XII: la sede di via Fabiola 14 sarà aperta sabato 28 dalle ore 8,30 alle 13,30;
  • Municipio XV: le sedi di via Enrico Bassano 10 e di Piazza Saxa Rubra – Prima Porta – saranno aperte sabato 28 dalle ore 8.30 alle 16.00;
  • Gli sportelli di piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino, piazza Santa Maria Maggiore e via Petroselli 52 saranno aperti sabato 28 febbraio dalle 8.30 alle 16.30 e domenica 1° marzo dalle 8.30 alle 12.30.
