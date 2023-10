Carta d’identità elettronica a Roma, 1.700 nuovi appuntamenti al Municipio XII: prenotazioni da oggi Dalle ore 15 di oggi, lunedì 16 ottobre 2023, i cittadini del Municipio XII di Roma potranno prenotare l’appuntamento per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità elettronica sul sito del Ministero dell’Interno.

A cura di Simone Matteis

Una buona notizia per gli abitanti del Municipio XII contro le liste d'attesa: dalle ore 15 di oggi, lunedì 16 ottobre, saranno disponibili 1.700 nuovi appuntamenti per il rilascio o il rinnovo delle carte di identità elettroniche nei mesi di novembre e dicembre.

Come reso noto da Elio Tomassetti, presidente del Municipio XII, l'obiettivo è quello di raddoppiare gli appuntamenti nella sede di via Fabiola 14 per ovviare alle lunghe liste d'attesa.

Come si prenota la carta d'identità elettronica a Roma sul sito del Ministero

Le prenotazioni sono obbligatorie e cominciano oggi pomeriggio alle ore 15: sul sito Agenda Cie Ministero dell'Interno sarà possibile prenotare l'appuntamento inserendo le proprie generalità e selezionando l'orario secondo le disponibilità presenti.

Il giorno dell'appuntamento bisognerà presentarsi presso gli uffici del Municipio XII portando con sé il precedente documento d'identità (se si tratta di un rinnovo), il ticket della prenotazione, una fototessera e una carta elettronica di pagamento.

Open day in tutta la Capitale

Ciclicamente, i municipi di Roma Capitale organizzano durante i fine settimana gli open day per il rinnovo o il rilascio delle carte d'identità elettroniche, secondo le stesse modalità enunciate in precedenza. In queste occasioni, oltre agli uffici comunali distribuiti in tutto il territorio, i cittadini potranno avvalersi anche degli ex Pit – Punti informativi turistici in piazza delle Cinque Lune, piazza Sonnino e piazza Santa Maria Maggiore, secondo orari variabili il sabato e la domenica.

Dopo gli open day organizzati le scorse settimane, quello di sabato 30 settembre e domenica 1 ottobre e quello del weekend 7 e 8 ottobre, si attendono comunicazioni da Roma Capitale in vista del prossimo fine settimana, sabato 21 e domenica 22 ottobre.