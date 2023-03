Carabiniere spara a un uomo e lo uccide, ferita anche una donna: è grave Il carabiniere è poi fuggito a Capua, dove prestava servizio, per costituirsi. Sul posto polizia, carabinieri e l’ambulanza del 118.

A cura di Natascia Grbic

Tragedia a Suio Terme, frazione di Castelforte al confine tra Lazio e Campania. Un carabiniere ha sparato a un uomo, uccidendolo, e ha ferito una donna, adesso ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Gemelli di Roma. Il tutto sarebbe accaduto all'interno di un albergo della zona. Il militare è poi scappato a Capua, in provincia di Caserta, dove presta servizio, per costituirsi in carcere. Sul posto polizia, ambulanza e carabinieri. Arrivato anche il sindaco, Angelo Felice Pompeo, sconvolto da quanto accaduto.

Al momento non è nota la dinamica dell'omicidio né il movente. Dalle prime informazioni emerse, ancora da confermare, sembra che la donna ferita sia l'ex moglie del carabiniere, mentre l'uomo ucciso è il direttore dell'albergo Nuovo Suio. Non è chiaro se la donna, colpita mentre si trovava nella hall, sia in pericolo di vita o meno.

La donna è stata colpita da proiettili all'addome e al torace, ed è stata trasportata d'urgenza al Gemelli con l'eliambulanza. Le indagini sono attualmente in corso. Le forze dell'ordine sono sul posto per effettuare i rilievi e ascoltare eventuali testimoni che hanno assistito all'omicidio.

