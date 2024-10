video suggerito

Carabiniere ferma un uomo armato di spranga e un suv tenta per due volte d’investirlo Momenti di paura in via Tuscolana a Roma per un carabiniere che ha rischiato di essere investito per due volte da un suv. Il militare stava identificando con un collega un uomo che, armato di spranga, danneggiava le auto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

Alessia Rabbai

I carabinieri cercano un suv che ha tentato d'investire per due volte un militare per poi darsi alla fuga, facendo perdere le proprie tracce. L'episodio risale alla notte scorsa, tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre ed è avvenuto in via Tuscolana a Roma. Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti erano circa le ore 2.40 e i carabinieri erano impegnati nei controlli sul territorio.

Sono intervenuti per arrestare un uomo di trentotto anni, che armato di spranga, stava danneggiando le auto parcheggiate. A dare l'allarme sono stati i residenti, svegliati nella notte dal rumore dei vetri infranti. Si sono affacciati alle finestre, hanno visto l'uomo armato di spranga, che danneggiava i vetri delle auto e hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento delle forze dell'ordine.

Sul posto, ricevuta la segnalazione, è arrivata la pattuglia. I carabinieri hanno cercato di fermarlo ed è stato proprio in quel momento che un suv ha cercato per due volte di investire uno di loro all'incrocio con via Servilio Prisco. Erano impegnati ad identificare l'uomo con la spranga quando il suv gli è andato incontro e uno dei due carabinieri è riuscito a mettersi in salvo, nascondendosi tra le auto parcheggiate.

La persona alla guida del veicolo ha poi fatto il giro e lo ha ripuntato di nuovo. Il carabiniere ha esploso un colpo di pistola, mirando allo pneumatico posteriore. Il conducente del suv ha poi premuto il piede sul pedale dell'acceleratore, facendo perdere almeno per il momento le proprie tracce, mentre i militari lo stanno cercando.