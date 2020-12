La festa di Capodanno di Roma 2021 sarà in streaming, un'esperienza tutta digitale da seguire sulla pagina Facebook di CultureRoma e sul sito culture.roma.it. La nostra città, spiegano gli organizzatori, "racconta e si racconta attraverso una serata in streaming unica ed eccezionale, con artisti internazionali e nazionali: la celebrazione di un rito di passaggio piuttosto che una festa, quest'anno, con l'auspicio di ritrovarsi nuovamente insieme per il Capodanno del 2022". Le due curatrici sono Francesca Macrì e Claudia Sorace e hanno ideato ‘OLTRE TUTTO', un racconto artistico fatto di suoni, parole e immagini per una festa di Capodanno che sarà nuova e diversa. Le due autrici saranno in collegamento dalle 22 a dopo alla mezzanotte dal Laboratorio di Scenografia del Teatro dell'Opera, che gode di un affaccio mozzafiato sul Circo Massimo. Là si esibirà, in diretta streaming, Gianna Nannini. Al Circo Massimo, teatro delle feste degli anni scorsi, non ci saranno persone, ma due grandi installazioni d'arte contemporanea di Alfredo Pirri e Tim Etchells.

Il programma della festa di Capodanno di Roma

Oltre a Gianna Nannini ci saranno le performance di alcuni grandi artisti italiani, già registrate la scorsa settimana, da luoghi simbolo della Capitale: Elodie dal Tabularium dei Musei Capitolini, Gemitaiz dall'Ara Pacis, Diodato dallo Stadio Palatino, Carl Brave da rhinoceros Alda Fendi art hub di fronte all'Arco di Giano, Manuel Agnelli feat. Rodrigo d'Erasmo dal Museo di Roma – Palazzo Braschi. Ci saranno anche contributi di Maria Giovanna Luini, Sandra Savaglio e Igiaba Scego. Presente anche il Cinema, con il progetto Vedute a cui hanno partecipato i Fratelli D'Innocenzo, Chiara Caselli, Chiara Francini, Francesco Bruni e Mauro Covacich. Ognuno di loro ha realizzato un video su Roma partendo da un'inquadratura fissa. Le musiciste Adriana Ferreira e Augusta Girardi, inoltre, apriranno lo streaming con una bellissima performance in duo, flauto e arpa.

Raggi: "Cerchiamo di costruire una notte speciale"

"Anche in questo 2020 così difficile abbiamo fatto il massimo per vivere il Capodanno insieme rispettando il distanziamento fisico ma cercando di costruire, attraverso la condivisione in rete di una esperienza speciale in una notte speciale, delle connessioni tra noi tutti. Ringrazio tutti coloro che ci hanno lavorato e hanno immaginato come restituire in condizioni totalmente differenti un po' dello spirito di comunità che ha reso un successo le passate feste di Capodanno. Invito tutti al rispetto massimo delle misure di contenimento imposte per questi giorni, i grandi sacrifici di questi giorni ci consentiranno domani insieme di ripartire con forza e serenità", ha dichiarato la sindaca di Roma, Virginia Raggi.