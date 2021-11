Capocotta: incendio distrugge il chiosco del Mecs Village Un grave incendio ha colpito nella notte il Mecs Village di Capocotto: completamente distrutti i cento metri quadri del chiosco in concessione sulla spiaggia libera. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco. Secondo i primi risultati dei sopralluoghi effettuati una volta spente le fiamme si sarebbe trattato di un corto circuito, ma ancora non è esclusa con certezza la pista dolosa.

A cura di Redazione Roma

Un incendio ha distrutto nella notte il chiosco del Mecs Village di Capocotta sul litorale romano, una delle tante spiagge libere i cui servizi sono dati in concessione. Il Mecs è uno dei tanti chioschi presi d'assalto nei mesi estivi, ma che continua a lavorare anche se a ritmo ridotto anche in autunno ormai avanzato per riaprire in primavera, utilizzando i mesi estivi per la manutenzione.

L'incendio e l'intervento dei vigili del fuoco

Le fiamme si sono propagate poco dopo l'una di notte all'interno della spiaggia libera attrezzata, che si trova al chilometro 9,700 della via Litoranea. Una volta dato l'allarme da alcuni automobilisti di passaggio che hanno visto il fumo, sul posto sono giunte diverse squadre di vigili del fuoco da Pomezia, che hanno faticato non poco per spegnere le fiamme con l'ausilio di un'autobotte.

Si indaga sulla dinamica dell'incendio: ipotesi corto circuito

Secondo quanto restituito dai pompieri "la struttura grande circa 100 metri quadri è andata completamente distrutta", anche se non tutto il Mecs è stato interessato dalle fiamme. Ancora da chiarire con certezza la dinamica di quanto accaduto ma, dai primi risultati dei sopralluoghi si sarebbe trattato di un corto circuito, ma non è ancora esclusa del tutto la pista del gesto doloso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri che indagano. Non sarebbe infatti la prima volta che un chiosco o uno stabilimento balneare viene colpito da un incendio sospetto, visti gli interessi più volte venuti alla luce nel corso delle inchieste giudiziarie, della criminalità organizzata su questo tipo di attività.