Caos treni sulla Roma-Napoli Alta Velocità e via Cassino: disagi alla circolazione e ritardi

Martedì nero per la Roma- Napoli sia Alta Velocità che via Cassino: nel pomeriggio ritardi ai treni si sono accumulati dopo accertamenti sulla linea e un guasto tecnico.

Immagine di repertorio

Martedì nero sulla tratta che collega Roma a Napoli, dove si sono registrati disagi e ritardi sia alla linea dell'Alta Velocità che a quella che passa per Cassino. I primi disservizi sono scattati nel primo pomeriggio lungo l'Alta Velocità dove la circolazione è stata rallentata per alcune verifiche alla linea. Problemi anche sulla tratta che passa per Cassino a causa di inconvenienti tecnici a un treno a partire dalle 18. Nella serata di oggi, martedì 9 dicembre, nonostante in entrambi i casi la circolazione stia tornando regolare resta l'eco di quanto accaduto nelle scorse ore.

Roma-Napoli via Cassino: ritardi fino a 60 minuti

Lungo la Roma-Napoli via Cassino i disagi sono scoppiati verso le ore 18, quando la circolazione è stata rallentata tra Ciampino e Colle Mattia per un inconveniente tecnico a un treno. I problemi si sono risolti soltanto dopo un paio di ore: la circolazione è tornata regolare soltanto verso le ore 20. Nel frattempo, però, i treni Regionali hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 60 minuti e subito limitazioni di percorso o cancellazioni, come riportato dal programma fornito dalla sezione notizie di Trenitalia.

Ritardi e disagi all'Alta Velocità Roma-Napoli: tutti i treni in ritardo

Disagi anche alla linea dell'Alta Velocità si sono registrati già qualche ora prima, a partire dalle ore 15 nei pressi di Salone. La circolazione è stata rallentata sia per i treni Alta Velocità, instradati sulla linea convenzionale con un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, mentre i Regionali hanno rischiato limitazioni di percorso.

La circolazione è tornata regolare soltanto dopo le ore 18. Alcuni convogli, però, hanno registrato tempi di percorrenza e ritardi maggiori.

I treni Alta Velocità direttamente coinvolti con un maggior tempo di percorrenza superiore di 60 minuti sono:

• FR 9588 Reggio Calabria Centrale (9:55) – Torino Porta Nuova (21:00)

• FR 9658 Reggio Calabria Centrale (12:08) – Milano Centrale (21:00)

• FR 9648 Napoli Centrale (15:00) – Milano Centrale (19:24)

• FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34)

• FA 8317 Roma Termini (15:57) – Lecce (21:48)



Direttamente coinvolto e oggetto di variazioni invece è il treno FR 9428 Napoli Centrale (15:09) – Venezia Santa Lucia (20:34) che oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri:

• in partenza da Roma Termini e diretti a Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale AV possono utilizzare il treno FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00);

• in partenza da Roma Termini e diretti a Ferrara possono utilizzare il treno FR 9552 Salerno (14:45) – Torino Porta Nuova (22:00) fino a Bologna Centrale AV, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia;

• in partenza da Roma Termini e diretti a Padova, Venezia Mestre e Venezia Santa Lucia possono utilizzare il treno FR 9430 Napoli Centrale (16:09) – Gorizia Centrale (23:28);

• diretti a Roma Termini possono utilizzare da Roma Tiburtina i primi treni utili a cura dell’Assistenza clienti di Trenitalia.I treni Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.