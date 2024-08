video suggerito

Caos su via Prenestina: uomo si sdraia sui binari del tram e impedisce la circolazione per un’ora Un uomo si è sdraiato sui binari del tram in via Prenestina dopo una lite a bordo del mezzo con un altro uomo. Sul posto Carabinieri e operatori del 118. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si è sdraiato sui binari del tram dopo una lite con un uomo, rifiutando di alzarsi e far così ripartire il servizio. Un uomo di trentadue anni ha bloccato per oltre un'ora la circolazione dei mezzi pubblici alla periferia est di Roma, sulla via Prenestina: alla fine, per toglierlo dai binari, gli operatori sanitari del 118 lo hanno sedato, per poi portarlo all'ospedale San Giovanni per le cure del caso. Era infatti in uno stato di forte agitazione, e non riusciva a calmarsi, non si sa se per la lite, per problemi di natura psichica o perché sotto affetto di sostanze alcoliche o stupefacenti. I carabinieri invieranno un'informativa in procura con l’ipotesi di reato di interruzione di pubblico servizio.

L'episodio è avvenuto ieri notte a Roma sulla via Prenestina, all'altezza del civico 85. Secondo una prima ricostruzione dei fatti due uomini, che si trovavano a bordo di un tram dell'Atac della linea 14, hanno cominciato a discutere per futili motivi. La lite è degenerata fino a che il 32enne è sceso e si è sdraiato sui binari, impedendo ai mezzi pubblici di passare per oltre un'ora. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Roma Torpignattara e i sanitari del 118, ma non c'è stato verso: nemmeno dopo una lunga trattativa il 32enne si è alzato, permettendo così ai tram di passare. Alla fine gli operatori sanitari hanno deciso di sedarlo, in modo da poterlo spostare dai binari, ricoverarlo in ospedale, e permettere ai tram di riprendere la normale circolazione.