Ritardi superiori alle 7 ore sui treni ad Alta Velocità in partenza da Roma Termini a causa di un investimento in Calabria

Immagine di repertorio

Un pomeriggio di caos alla stazione di Roma Termini giovedì 13 novembre, dove i tabelloni segnalano fino a 7 ore e mezza di ritardo per i treni della linea ad alta velocità, sia di Trenitalia che Italo.

A causare i lunghi stop è stata una interruzione del servizio nella tratta tra Maratea e Praia a Mare, sulla costa tirrenica fra Basilicata e Calabria, "per accertamenti dell'Autorità Giudiziaria in seguito all'investimento di una persona", una donna. A essere chiusa è stata tutta la linea fra Salerno e Paola, interruzione che ha causato ritardi a catena fino a Roma. Tecnici e forze dell'ordine hanno iniziato il loro intervento alle 8.25 di questa mattina e solo alle 15.15, come segnalato sul sito di Trenitalia, la linea è tornata in funzione.

"In questo momento la circolazione si svolge regolarmente sull'intera rete Alta Velocità – aggiunge Trenitalia in un bollettino. Eventuali ritardi registrati si riferiscono a precedenti inconvenienti già risolti".

I treni AV in ritardo da e per Roma Termini

Tanti i treni che hanno subito forti rallentamenti a causa dell'investimento di una donna fra Maratea e Praia a Mare. Il Trenitalia Frecciarossa AV 8418 per Venezia Santa Lucia delle 11.35 al momento registra 450 minuti di ritardo, ovvero sette ore e mezza.

360 minuti invece per l'AV 9584 per Torino Porta Nuova delle 13.10, 340 minuti per l'Italo AV 8134 sempre per Torino. Altri due treni Frecciarossa per Torino, l'AV9642 e l'AV9588, registrano 250 e 200 minuti.

Tutti i treni sono provenienti dalla stazione di Reggio di Calabria Centrale.

Articolo in aggiornamento.