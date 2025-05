Cane sfugge alla padrona e morde una bimba di due anni che passeggia con la mamma: è in ospedale

video suggerito

A cura di Natascia Grbic

Una bambina di due anni è stata morsa da un cane in via Roberto Marcolongo a Roma, nel quartiere Marconi. L'episodio, che ha sconvolto gli abitanti della zona e coloro che hanno assistito alla scena, è avvenuto nel pomeriggio della giornata di domenica, mentre la piccola stava passeggiando con la mamma sul marciapiede. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Porta Portese, mentre la bambina è stata portata in codice giallo all'ospedale Bambino Gesù. Nonostante la paura per quanto avvenuto, le sue condizioni non sarebbero gravi.

La proprietaria del cane, un meticcio di grossa taglia, sarà molto probabilmente denunciata per omessa custodia dell'animale e per lesioni nei confronti della bimba. Una volta avvenuto l'incidente, ha dichiarato che era la prima volta che succedeva una cosa del genere e che il cane era sempre stato buono nei confronti delle persone. Alcuni residenti della zona però, hanno dichiarato che quell'animale era recidivo e che già in passato aveva dato problemi. Che la padrona non era in grado di gestirlo e che più volte l'avevano vista mentre veniva praticamente trascinata dal cane, di taglia molto grande. E ieri, mentre stava facendo una passeggiata, ha tirato troppo il guinzaglio sfuggendo al suo controllo e avventandosi contro la piccola che stava camminando insieme alla mamma.

"Le urla strazianti della mamma non le dimenticherò mai! Spero che la bimba si rimetta presto", ha commentato una donna che ha assistito alla scena. Fortunatamente le condizioni della piccola, come detto, non sono gravi: anche il tempestivo intervento della mamma, che l'ha subito attirata a sé per allontanarla dal cane, hanno evitato che la situazione potesse degenerare.