Campo de’ Fiori, accerchiano e derubano un ragazzo di 20 anni: arrestati 3 giovani Hanno 18 e 19 anni i tre ragazzi che hanno avvicinato, accerchiato e derubato un ragazzo di 21 anni a Campo de’ Fiori. Per loro è scattato l’arresto.

A cura di Beatrice Tominic

Lo hanno avvicinato con una scusa, lo hanno accerchiato e poi gli hanno strappato il braccialetto in oro che portava al polso. In un attimo sono fuggiti, scappando a piedi per le vie vicine, senza lasciare traccia. A sporgere denuncia per quanto accaduto a Campo de' Fiori, un ragazzo di 21 anni romano. I carabinieri sono immediatamente intervenuti e hanno ascoltato il giovane.

Una volta raccolta la descrizione dei ragazzi, sono riusciti a rintracciare tre di loro, arrestati perché gravemente indiziati, a vario titolo, dei reati di furto con strappo in concorso, falsa attestazione o dichiarazione a un Pubblico Ufficiale sulla identità.

L'intervento dei carabinieri

Sono intervenuti non appena scattato l'allarme e sono riusciti ad individue tre membri del gruppo che ha derubato il giovane. Una volta individuati, i militari si sono avvicinati ai tre ragazzi, due diciottenni e un diciannovenne. Uno dei più piccoli ha provato a scappare di nuovo e s disfarsi di tre collanine in oro che aveva con sé. I carabinieri sono riusciti a bloccarlo. Nessuna spiegazione sulle ragioni per cui fosse in possesso dei gioielli, sequestrati perché ritenuti rubati.

Il ragazzo ha inoltre provato ad eludere i controlli, fornendo false generalità e fingendosi minorenne. Niente da fare per lui, che è stato arrestato insieme agli altri due ragazzi bloccati. Dopo la convalida presso il Tribunale di Roma sono stati sottoposti alla misura cautelare di divieto di dimore nel comune di Roma e obbligo di presentazione in caserma. Nel frattempo continuano le indagini per identificare i complici e risalire all'esatta provenienza della refurtiva posta sotto sequestro, probabilmente ottenuta con altri furti dello stesso genere.