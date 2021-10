Cammina nudo a Roma, causa incidente e picchia agenti: nei guai Sven Augusti, star della pallanuoto Per diversi minuti ha seminato il panico nelle strade a nord di Roma: ha camminato nudo in mezzo alla carreggiata, causando un grave incidente. L’astro nascente della pallanuoto, in evidente stato confusionale, ha poi aggredito i carabinieri giunti sul posto per bloccarlo. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni.

A cura di Luca Ferrero

Completamente nudo in strada a Roma. Sven Augusti, il talento 22enne della Lazio Pallanuoto, ieri sera ha attirato l'attenzione degli automobilisti e causato un grave incidente. Intorno alle 10, senza un solo indumento addosso, ha camminato per diversi minuti al centro della carreggiata. Alcuni testimoni hanno raccontato di averlo visto andare verso le macchine in corsa. Una di queste, con a bordo due passeggeri di 22 e 23 anni, si è ribaltata per evitarlo. I giovani sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Dopo numerose segnalazioni, sono giunti sul posto i carabinieri, che hanno provato a fermarlo. Ma il 22enne, alto un metro e novanta per 100 chili, evidentemente alterato, li ha aggrediti. Dopo la colluttazione, i militari sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in ospedale, dove è in osservazione. È stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali.

Sono state tante le segnalazioni degli automobilisti ai carabinieri. Tra queste, quella di Valeria Manieri di Radio Radicale, che ha raccontato sui social: "In tangenziale altezza corso Francia c'è un ragazzo, che somiglia tipo a Brad Pitt, completamente nudo che cammina in mezzo alla carreggiata andando incontro alle auto". Il tono è tra l'ironico e il preoccupato: "Poche centinaia di metri dopo delle macchine hanno cappottato verso l'imbocco per lo stadio Olimpico. Chi è nei paraggi a Roma occhio. Ma soprattutto Carramba, salvate quel pazzo bello come il sole". Battute sul fisico a parte, la confusa passeggiata del 22enne è finita male. Sven Augusti è stato il colpo di mercato dell'estate. Alla Lazio Pallannuoto è arrivato dopo un'eccezionale stagione disputata nel campionato croato.