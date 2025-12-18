Camion si schianta contro il guardrail sull’A12: autista estratto dalle lamiere e ricoverato in codice rosso

Incidente all’alba sull’A12 verso Roma: un camion ha urtato il guardrail. L’autista è stato liberato dai vigili del fuoco e portato in ospedale in codice rosso.

Foto da vigili del fuoco

Un grave incidente stradale si è verificato nella mattinata di mercoledì 18 dicembre sull’autostrada A12, nel tratto che attraversa il territorio di Cerveteri in direzione di Roma. Erano circa le 7.40 quando un camion, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo andando a schiantarsi violentemente contro il guardrail all’altezza del chilometro 20,700.

Il camionista estratto dalle lamiere

L’impatto è stato particolarmente violento e ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco di Cerveteri. Sul posto è arrivata in pochi minuti una squadra, che si è trovata davanti a una scena complessa: il conducente del mezzo pesante era rimasto incastrato tra le lamiere della cabina, deformata dallo schianto.

I pompieri hanno avviato subito le operazioni di soccorso, lavorando a lungo per riuscire a estrarre l’uomo in sicurezza. L’intervento si è rivelato delicato e impegnativo, vista la gravità dei danni al veicolo e le condizioni del ferito. Solo dopo un’attenta operazione di estrazione, l’autista è stato affidato alle cure del personale sanitario del 118, già presente sul luogo dell’incidente.

Si schianta sull'A12: camionista in codice rosso

L’uomo è stato quindi trasferito d’urgenza in ospedale in codice rosso. Al momento non sono state diffuse informazioni sulle sue condizioni cliniche. Sul tratto interessato dell’A12 sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e hanno gestito la viabilità, inevitabilmente rallentata durante le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

L’incidente ha provocato disagi al traffico nelle prime ore del mattino, in una fascia oraria già particolarmente critica per i flussi in ingresso verso la Capitale. Le cause dello schianto restano al vaglio delle autorità competenti.