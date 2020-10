Un mezzo pesante si è ribaltato sul Grande Raccordo Anulare di Roma in carreggiata interna e dentro il tunnel dell'Appia. Stando a quanto si apprende, nessuno è rimasto ferito e per fortuna non sono rimaste coinvolte altre automobili. Il conducente ha perso il controllo del camion, per ragioni ancora da accertare, e la vettura si è ribaltata Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Roma e con l'aiuto di un'autogru hanno rimosso il camion dalla carreggiata. Sul posto anche alcune pattuglie della polizia stradale, un'automedica e il personale medico del 118 a bordo di un'ambulanza. La corsia è stata chiusa al traffico per consentire lo svolgimento delle operazioni di rimozione e, una volta terminato l'intervento, la circolazione è tornata normale. Nessuna ripercussione sul traffico, vista la tarda ora in cui si è verificato l'incidente.

Sulla Pontina si è verificato un altro incidente che ha visto coinvolto un camion, ma stavolta sono rimaste coinvolte anche due automobili. Nel corso del primo pomeriggio di oggi il mezzo pesante si è ribaltato su un fianco per cause ancora da accertare. Due persone sono state trasportate in ospedale, ma le loro condizioni di salute non destano preoccupazioni. L'incidente si è registrato in direzione di Latina tra via del Genio Civile e Campoverde. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale di Latina. Il traffico in zona è rimasto paralizzato per diversi minuti. Una volta effettuati i rilievi del caso e rimossi dalla carreggiata i mezzi coinvolti, la carreggiata è stata riaperta inizialmente solo sulla corsia di sorpasso e infine il traffico è tornato alla normalità.