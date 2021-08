Camion si incastra sotto al ponte a Villa Spada: via Salaria chiusa verso Roma Traffico e code lungo via Salaria nei pressi di Villa Spada, per alcune parti del ponte pericolanti dopo il transito di un camion con ruspa, che al suo passaggio è rimasto incastrato. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco per la messa in sicurezza. Transito temporaneamente vietato a veicoli e pedoni.

A cura di Alessia Rabbai

Un tratto di via Salaria è stato temporaneamente chiuso per rimuovere parti pericolanti del ponte nei pressi di Villa Spada all'altezza della Motorizzazione, in direzione centro. Un camion con ruspa lo ha infatti parzialmente danneggiato durante il suo passaggio, rendendone pericolanti alcune parti. L'intervento è della mattinata di oggi, giovedì 12 agosto, dopo le 10, quando il mezzo ha transitato sotto al ponte che permette l'inversione di marcia, rimanendo incastrato. Il conducente ha dunque chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112 e chiesto l'intervento dei soccorritori. Arrivata la chiamata alla Sala Operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco di Roma sul posto intorno alle ore 10.40 sono arrivati i pompieri, l'autopompa serbatoio 6A e AS/6 di Nomentano.

Via Salaria chiusa, traffico e code

Presente durante l'intervento di messa in sicurezza del ponte il funzionario di guardia, che ha gestito le operazioni, mentre i colleghi provvedevano a lavorare con una scala per rimuovere le parti pericolanti. Inevitabili le rispercussioni alla circolazione, con via Salaria chiusa temporaneamente nel tratto interessato al parziale cedimento del cemento. La strada è stata interedetta all'altezza di via Castiglion Fiorentino sia ai veicoli che ai pedoni per l'intera durata dell'intervento affinchè venisse messa in sicurezza senza ripercussioni sui cittadini. Anche Luceverde Roma ha informato gli automobilisti del disagio, comunicando code lungo via Salaria nel primo pomeriggio.