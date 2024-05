video suggerito

Camion in fiamme nella galleria della superstrada, tre persone intrappolate all’interno Incendio in galleria sulla superstrada Cassino-Sora. Sono rimaste intrappolate tre persone, che per fortuna sono state messe in salvo, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incendio all'interno di una galleria sulla superstrada Cassino-Sora, tra i comuni di Belmonte Castello e Atina, provincia di Frosinone. Un camion è andato a fuoco mentre si trovava esattamente a metà del passaggio. All'interno della galleria sono rimaste intrappolate tre persone, che per fortuna sono state messe in salvo, non senza difficoltà, dai vigili del fuoco intervenuti sul posto. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi, ma tutti e tre sono stati affidati alle cure del personale sanitario del 118.

Sul posto sono arrivati i pompieri dei distaccamenti di Sora e Cassino. I pompieri spiegano di aver lavorato lavorato in condizioni critiche a causa della scarsa visibilità dovuta al denso fumo. Come detto, per fortuna, le persone rimaste intrappolate all'interno sono state messe in salvo. La galleria è stata chiusa al traffico e sarà riaperta soltanto dopo il ripristino delle condizioni di sicurezza per il traffico veicolare.

A Frosinone, nel tardo pomeriggio di ieri, un cittadino del Gambia di 30 anni è stato accoltellato nel tardo pomeriggio lungo via Sandro Pertini, nei pressi della stazione ferroviaria del capoluogo ciociaro. L'uomo è stato colpito all'addome. Soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso in codice rosso. Sul posto sono intervenuti gli uomini delle Volanti e della polizia scientifica della questura di Frosinone. Il responsabile dovrebbe essere un altro cittadino del Gambia con legami con il mondo della droga, ma ancora non stato rintracciato dalle forze dell'ordine.