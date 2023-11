Camion dell’Ama evita un’auto e si schianta sulle auto in sosta: passanti feriti L’incidente nella prima mattina di oggi: un camion dell’Ama per evitare un’altra auto che stava arrivando ad alta velocità, si è schiantato sulle auto in sosta.

A cura di Beatrice Tominic

Nel cerchio le automobili che dopo l’impatto sono finite sui pali della luce. Foto da Facebook.

Il camion dei rifiuti sterzato per evitare l'impatto con un'automobile che stava arrivando ad alta velocità, ma è finito sulle automobili in sosta. Questo è quanto accaduto nella prima mattina di oggi, domenica 12 novembre 2023, nel quadrante nord ovest della capitale. Il compattatore Ama, utilizzato per la raccolta dei rifiuti, stava percorrendo via di Torrevecchia quando, all'altezza di via Simone Mosca, per evitare un'automobile si è schiantata sulle auto in sosta. Nell'incidente sono rimasti feriti anche alcuni passanti.

L'incidente in via di Torrevecchia

Il mezzo Ama stava percorrendo via di Torrevecchia quando davanti a sé ha visto arrivare sfrecciando un altro veicolo. L'auto stava viaggiando ad altissima velocità. Ad un certo punto ha invaso la carreggiata di marcia del compattatore, tagliando la strada. Per evitare l'impatto, il camion Ama ha sterzato ed è finito sulle automobili in sosta le quali davanti alla forza del mezzo, si sono spostate. Alcune delle auto sono finite in bilico con due sole ruote appoggiate sull'asfalto, mentre le altre due gomme si trovavano sul palo della luce (nel cerchio rosso dell'immagine in apertura), piegato dalla forza dell'impatto verso il basso.

L'arrivo dei soccorsi e le persone ferite

Sul posto non appena scartato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia Locale di Roma Capitale e gli operatori del personale sanitario del 118 che hanno trasportato in ospedale l'autista e le altre persone rimaste coinvolte nel sinistro: alcuni passanti che si trovava in strada al momento dell'incidente sono rimasti feriti, fortunatamente non in maniera grave.

Effettuati i primi rilievi, i caschi bianchi, con la collaborazione di tecnici e preposti Ama, stanno cercando di ricostruire l'esatta dinamica di quanto avvenuto.