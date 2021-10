Camion con un carico di pellet in fiamme sull’autostrada A1: ore di lavoro per spegnere l’incendio Il rimorchio carico di pellet ha preso fuoco all’improvviso. L’autista è riuscito a fermare il tir in una piazzola di sosta e a lanciare l’allarme. L’incendio è divampato sull’Autostrada del Sole, tra i caselli di Pontecorvo e Ceprano. L’intervento dei Vigili del Fuoco, durato oltre due ore, ha evitato il propagarsi delle fiamme. Lunghi rallentamenti in direzione nord.

A cura di Luca Ferrero

Mente lucida e sangue freddo. L'autotrasportatore si è reso conto in pochi istanti delle fiamme divampate dal suo camion in corsa: è riuscito ad accostare e a mettersi in salvo. Poi l'intervento dei Vigili del Fuoco, durato altre due ore. È successo ieri pomeriggio intorno alle 16.30 sull'autostrada A1 Roma-Napoli, tra il casello di Pontecorvo e quello di Ceprano. La circolazione è stata ridotta a due corsie, causando lunghi rallentamenti. L'autista è rimasto incolume.

La freddezza dell'autista ha evitato il peggio, rallentamenti sull'A1

Il rimorchio del tir in viaggio sull'autostrada A1 ha preso fuoco all'improvviso. Trasportava pellet, il combustibile fatto di piccoli cilindri di legno: materiale altamente infiammabile. Il camionista ha reagito d'istinto, non perdendo la calma. Ha subito individuato una piazzola di sosta e fermato il mezzo. Prima ha sganciato il rimorchio, poi si è messo in salvo. È stato lui a dare l'allarme. Sul posto sono presto giunti i Vigili del Fuoco del distaccamento territoriale di Cassino: il luogo dell'incendio era nel territorio di Castrocielo, al chilometro 656 dell'Autostrada del Sole. L'operazione dei pompieri non è stata delle più semplici. Hanno spento le fiamme col supporto dell'autobotte pompa e nel contempo hanno messo in sicurezza il tratto stradale, riducendo la circolazione a due corsie. Poi si sono occupati dello smassamento del pellet. L'intervento è durato oltre due ore, causando lunghi rallentamenti sull'autostrada in direzione nord. Le cause del repentino incendio restano da chiarire. Per il camionista nessuna ferita, solo un grande shock.