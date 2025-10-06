Camion carico di frutta e verdura prende fuoco sul Grande Raccordo Anulare: code e traffico paralizzato

Un camion carico di frutta e ortaggi si è ribaltato e ha preso fuoco sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del chilometro 10+200. Il conducente è rimasto illeso, ma la colonna di fumo e i disagi al traffico hanno mandato in tilt la circolazione per ore.

Foto da vigili del fuoco

Un camion carico di frutta e ortaggi ha preso fuoco nel primo pomeriggio di lunedì 6 ottobre sul Grande Raccordo Anulare di Roma, all’altezza del chilometro 10+200, in corsia esterna. L’incidente si è verificato poco dopo le 15:30 e ha immediatamente attirato l’attenzione di automobilisti e residenti: un boato improvviso, poi una densa colonna di fumo visibile a chilometri di distanza, poi le cassette di verdura in fiamme sull'asfalto. Illeso il conducente, che è riuscito ad abbandonare la cabina in tempo.

Camion di frutta e verdura in fiamme sul Gra: l'intervento dei vigili del fuoco

Sul posto sono intervenute in pochi minuti le squadre dei vigili del fuoco del distaccamento 9A di Prati, insieme all’autobotte AB6, impegnate per oltre un’ora nelle operazioni di spegnimento delle fiamme e messa in sicurezza del mezzo. L’intervento dei pompieri ha permesso di evitare che il rogo potesse propagarsi ad altri veicoli in transito. Una volta domato l’incendio, i vigili hanno bonificato l’area per scongiurare ulteriori rischi di riaccensione e togliere i deteriti dalla carreggiata.

Foto da Vigili del Fuoco

Incendio sul Raccordo: i disagi per il traffico

L'incidente ha provocato anche gravi disagi alla circolazione: il traffico sul Gra è andato rapidamente in tilt, con lunghe code formatesi già nel giro di pochi minuti. La Polizia Stradale è intervenuta per regolare il flusso dei veicoli e deviarlo su un’unica corsia, consentendo ai soccorsi di operare in sicurezza.

Molti testimoni hanno assistito alla scena con apprensione. Nessuna conseguenza grave, ma la paura è stata reale, anche per il rischio che le fiamme potessero coinvolgere altri mezzi.