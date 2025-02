Calci e pugni la mattina di Natale a un 31enne per rubargli il telefono: arrestati i due rapinatori

video suggerito

Sono stati arrestati i due ragazzi che la mattina di Natale hanno aggredito e rapinato un uomo nel centro di Latina. Si tratta di un 27enne e un 21enne, uno dei quali pochi giorni dopo aveva tentato un approccio – non riuscito – con la vittima sui social, molto probabilmente per intimidirlo e costringerlo a ritirare la denuncia.

La rapina è stata messa in atto dai due ragazzi la mattina di Natale. Hanno visto il 31enne che camminava da solo nel centro di Latina, e hanno approfittato del fatto che non ci fosse nessuno in giro per aggredirlo e portargli via i suoi effetti personali con violenza. Sono quindi scesi dalla loro auto e lo hanno raggiunto. Prima hanno cominciato a insultarlo, poi lo hanno buttato a terra e colpito continuamente con calci e pugni. Gli hanno preso anello, portafoglio e cellulare e poi sono scappati, dandosi alla fuga e facendo perdere le loro tracce. Il 31enne, sconvolto per l'accaduto, è riuscito a lanciare l‘allarme non appena raggiunto un telefono: ha quindi chiamato il 112, facendo arrivare sul posto i carabinieri di Latina, che hanno avviato immediatamente le indagini.

Il 31enne ha fornito una descrizione dei due rapinatori, aggiungendo di non averli mai visti prima in vita sua. A causa di quel brutale pestaggio, ha riportato diverse contusioni e la frattura del naso, per cui si sono rese necessarie le cure in ospedale.

A seguito degli accertamenti e delle indagini fatte dai militari, i due responsabili della rapina sono stati individuati. Entrambi sono stati arrestati con l'accusa di rapina aggravata in concorso e portati in carcere, a disposizione dell'autorità giudiziaria.