Calci e pugni ai genitori per comprare alcol e droga: divieto di avvicinamento per un 36enne In questi giorni carabinieri e polizia hanno dato esecuzione a tre divieti di avvicinamento per tre uomini, accusati di aver usato violenza su ex compagne e genitori.

A cura di Natascia Grbic

Tre misure cautelari per maltrattamenti in famiglia emesse da carabinieri e polizia in pochi giorni. Questo quanto avvenuto a Latina, dove tre uomini sono stati raggiunti da altrettanti divieti di avvicinamento alle parti offese: in due casi si tratta delle compagne, in un altro i genitori. A denunciare i tre sono state le vittime, che non ce la facevano più a essere vessate fisicamente e psicologicamente.

Uno dei denunciati è un uomo di 56 anni, denunciato dalla convivente lo scorso undici novembre, dopo che lui l'ha aggredita e minacciata di morte. La donna è stata picchiata e terrorizzata al punto che ha deciso di andare in caserma e sporgere denuncia, raccontando ciò che l'uomo le faceva passare. Adesso i carabinieri, dopo che l'ordinanza emessa dal Tribunale di Latina, hanno dato esecuzione alla misura cautelare di avvicinamento alla parte offesa.

Stessa cosa per altri due uomini. La Questura di Latina, durante la settimana di Natale, ha dato esecuzione a due misure cautelari sempre di divieto di avvicinamento alla parte offesa per due uomini, un 36enne e un 49enne. Nel primo caso a essere aggrediti e minacciati erano i genitori, nel secondo la compagna. Il 36enne in particolare, prendeva regolarmente la madre e il padre a calci e pugni chiedendo continuamente i soldi per acquistare alcol e sostanze stupefacenti. Quando i genitori gli dicevano che non glieli avrebbero dati, dava in escandescenze, colpendoli e facendogli molto male. Nel secondo caso, invece, il 49enne ha picchiato e perseguitato per diverso tempo l'ex compagna, seguendola sul luogo di lavoro e minacciandola di morte. La donna aveva il terrore di uscire di casa perché non sapeva se l'ex l'avrebbe raggiunta.