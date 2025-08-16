roma
video suggerito
video suggerito

Calci e morsi ai genitori per avere i soldi per la droga: arrestato ragazzo di 24 anni

Il giovane ha anche aggredito i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma intervenuti dopo la chiamata al 112 da parte dei genitori. Il 24enne si trova ora nel carcere di Regina Coeli.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Natascia Grbic
26 CONDIVISIONI
Immagine

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di maltrattamenti contro familiari, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe aggredito i genitori perché non volevano dargli quaranta euro, somma che gli sarebbe servita ad acquistare una dose di droga. Il ragazzo, una volta che i militari sono arrivati, ha poi picchiato anche loro, prendendo poi a testate la paratia dell'autoradio della macchina dei carabinieri.

L'episodio è avvenuto a Roma in via Giovanni da Pisa, nel quartiere di Torpignattara. A chiamare il 112 sono stati i genitori del 24enne, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza che più di una volta li ha aggrediti per avere soldi per comprare la droga. L'altra sera i genitori hanno deciso di non dargli il denaro. Il rifiuto ha però fatto andare su tutte le furie il ragazzo, che si è scagliato contro la madre e il padre, ferendoli. Spaventati dall'ennesima aggressione, la coppia ha deciso di chiamare il 112 e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Quando i carabinieri sono arrivati, il ragazzo prima li ha minacciati con una forchetta, e poi si è gettato addosso a un militare, spintonandolo e causandogli lievi lesioni. Bloccato, è stato portato in macchina, ma comunque continuava a essere agitato. I carabinieri gli hanno quindi spruzzato dello spray urticante per farlo fermare, e lo hanno portato al Policlinico di Tor Vergata, dove è stato calmato e dimesso, senza prognosi. Il militare spintonato, è stato invece medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi per contusioni varie. Il 24enne si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli.

Cronaca
26 CONDIVISIONI
Immagine
Incendio a Montelibretti, enorme nube di fumo nero. Il sindaco: "Chiudete le finestre"
La capitale brucia ancora: colonne di fumo si alzano in cielo da Monte Mario a Lunghezza
Elicotteri in volo per spegnere le fiamme: evacuate 80 persone da una casa di riposo
Brucia di nuovo la sponda del Tevere: “Bonifica subito, servono soluzioni per chi vive lì”
Incendio a bordo strada, salvato un gattino: rischiava di morire fra le fiamme
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views