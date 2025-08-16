Calci e morsi ai genitori per avere i soldi per la droga: arrestato ragazzo di 24 anni

Un ragazzo di 24 anni è stato arrestato dai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma con l'accusa di maltrattamenti contro familiari, minaccia a pubblico ufficiale e lesioni. Secondo quanto emerso, il giovane avrebbe aggredito i genitori perché non volevano dargli quaranta euro, somma che gli sarebbe servita ad acquistare una dose di droga. Il ragazzo, una volta che i militari sono arrivati, ha poi picchiato anche loro, prendendo poi a testate la paratia dell'autoradio della macchina dei carabinieri.

L'episodio è avvenuto a Roma in via Giovanni da Pisa, nel quartiere di Torpignattara. A chiamare il 112 sono stati i genitori del 24enne, un ragazzo con problemi di tossicodipendenza che più di una volta li ha aggrediti per avere soldi per comprare la droga. L'altra sera i genitori hanno deciso di non dargli il denaro. Il rifiuto ha però fatto andare su tutte le furie il ragazzo, che si è scagliato contro la madre e il padre, ferendoli. Spaventati dall'ennesima aggressione, la coppia ha deciso di chiamare il 112 e chiedere l'intervento delle forze dell'ordine.

Quando i carabinieri sono arrivati, il ragazzo prima li ha minacciati con una forchetta, e poi si è gettato addosso a un militare, spintonandolo e causandogli lievi lesioni. Bloccato, è stato portato in macchina, ma comunque continuava a essere agitato. I carabinieri gli hanno quindi spruzzato dello spray urticante per farlo fermare, e lo hanno portato al Policlinico di Tor Vergata, dove è stato calmato e dimesso, senza prognosi. Il militare spintonato, è stato invece medicato e dimesso con cinque giorni di prognosi per contusioni varie. Il 24enne si trova ora nel carcere romano di Regina Coeli.