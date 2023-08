Calci e bastonate al ladro acrobata: polizia salva 16enne dal linciaggio Il video che sta facendo il giro di chat e social in queste ore arriva da Ostia. A salvare il ragazzino dalla violenza le forze dell’ordine.

A cura di Redazione Roma

Un video che sta circolando in queste ore su chat e social network mostra un ragazzo di sedici anni, che si era arrampicato sui balconi di un appartamento con l'intenzione di svaligiare un appartamento, preso a calci e bastonate da alcuni condomini che lo hanno accerchiato nel cortile dell'abitazione. Le immagini, riprese da uno degli inquilini, arrivano da Ostia e sono state girate giovedì 24 agosto in via dei Bragozzi, una traversa di via Vasco de Gama.

Ecco come sarebbero andate le cose: il ragazzo, di origine cubana, è stato notato mentre tentava di forzare la porta finestra di un'abitazione dopo essersi arrampicato sul balcone. Quando ha capito che lo avevano scoperto è tornato a terra, tentando una fuga precipitosa lanciandosi nel cortile, ma qui ha trovato i giustizieri fai da te, che lo attendevano per aggredirlo. Un gruppo di cittadini aveva deciso che, invece di passare

Provvidenziale l'arrivo delle forze dell'ordine, che lo hanno fermato togliendolo dalle mani di chi lo stava linciando. I poliziotti sono arrivati a seguito delle telefonate di alcuni cittadini, allarmati delle urla concitate e dall'assistere alla scena di violenza ai danni del giovanissimo. Il ragazzo è stato denunciato per tentato furto dopo essere stato identificato e poi trasferito in commissariato. Non è noto se chi lo ha aggredito (nel video si notano anche i bastoni branditi contro il giovanissimo aspirane ladro) sia stato identificato o denunciato.