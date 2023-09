Calabroni lo pungono mentre pota le piante in giardino: soccorso in eliambulanza Un 54enne ha avuto bisogno del trasporto in ospedale con l’eliambulanza, perché alcuni calabroni lo hanno punto mentre potava le piante in giardino.

A cura di Alessia Rabbai

Calabrone (Immagine di repertorio)

Momenti di paura per un uomo di cinquantaquattro anni, punto da un calabrone mentre potava le piante nel giardino della propria abitazione in provincia di Roma. L'episodio che sarebbe potuto culminare in tragedia, ma che per fortuna si è concluso con il lieto fine, si è verificato mercoledì scorso 20 settembre. L'uomo fortunatamente, nonostante la grande apprensione per l'accaduto, non rischia di morire.

Secondo le informazioni apprese era mattina e il cinquantaquattrenne stava svolgendo alcuni lavori di giardinaggio, sistemando delle piante che erano cresciute troppo. Improvvisamente alcuni calabroni lo hanno raggiunto e punto in diverse parti del corpo. Gli insetti provenivano da un nido che avevano costruito all'interno del montante di un cancello. Sono volati fuori perché si sono sentiti "disturbati".

A soccorrerlo il personale sanitario arrivato con l'ambulanza in pochi minuti. Date le sue condizioni di salute che sono parse fin da subito serie, per il paziente è stato necessario il trasferimento in elisoccorso al Policlinico Umberto I di Roma. Arrivato in volo nel nosocomio romano, è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Fortunatamente grazie al tempeastivo intervento non rischia di morire, ma è stato ricoverato e resterà in ospedale fino a quando le sue condizioni di salute non miglioreranno. Presenti sul luogo dell'accaduto i carabinieri e i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma, che hanno svolto gli accertamenti. I pompieri hanno dato il via alle operazioni per rimuovere il nido e rimettere in sicurezza l'area.