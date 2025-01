Cade sui binari della metro a Piramide: ragazzo salvato da passeggeri e macchinista Paura questa mattina alla stazione metro di Piramide, dove un ragazzo ha rischiato di essere investito dalla metropolitana. Il macchinista è riuscito a fermare il treno, e ha aiutato il giovane a tornare sulla banchina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Tragedia sfiorata questa mattina a Roma, all'interno della stazione metro di Piramide. Per cause ancora da chiarire, un ragazzo è caduto sui binari, rischiando di essere investito dal treno in arrivo. Fortunatamente, allertato dai passeggeri sulla banchina che hanno lanciato l'allarme, il conducente è riuscito ad arrestare in tempo il convoglio, e il giovane non è stato investito. Poi, insieme ad altre persone, è riuscito a tirare su con non poca difficoltà il ragazzo dai binari e adagiarlo sulla banchina.

Il video del salvataggio è stato diffuso dalla pagina social Welcome to Favelas, che in pochissimi minuti ha raccolto migliaia di visualizzazioni. Cosa sia accaduto di preciso, al momento non è chiaro: se il giovane sia sceso sui binari di sua spontanea volontà o se sia caduto per un incidente che poteva costargli la vita. Fortunatamente è stato soccorso in tempo, ed è stato affidato alle cure dei sanitari del 118. Alcuni testimoni che hanno assistito alla vicenda, hanno riportato che il ragazzo si trovava in uno stato confusionale, forse alterato dall'assunzione di alcolici. Non ha riportato ferite nella caduta, e si trova in buone condizioni di salute.

Attimi di terrore hanno attraversato questa mattina le persone che hanno assistito alla scena a Piramide, timorose che il ragazzo potesse essere investito. L'allarme è stato lanciato tempestivamente, e il conducente del treno è riuscito a fermarsi non appena entrato nella stazione. Non una cosa scontata, dato che spesso in questi casi è difficile arrestare la corsa del convoglio, anche quando la persona viene vista sui binari dal macchinista.