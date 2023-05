Cade nella vasca di un caseificio ad Aprilia: si cerca un giovane disperso Sono in corso le operazioni di ricerca di un giovane, che un residente ha raccontato di aver visto cadere nella vasca di un caseificio ad Aprilia dopo una lite nella notte.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

I carabinieri e i vigili del fuoco sono al lavoro da questa notte nel territorio di Aprilia in provincia di Latina alla ricerca del corpo di un giovane disperso all'interno delle vasche di un caseificio in via delle Scienze. Le informazioni sono ancora poche e in corso d'accertamento. A fare la segnalazione sarebbe stato un residente, che ha raccontato alle forze dell'ordine di aver udito nella notte dei rumori sospetti e di aver visto una sagoma umana cadere all'interno di una delle vasche. Non si esclude che possa trattarsi di un falso allarme. In città nelle scorse ore non sono state fatte denunce di scomparsa. I vigili del fuoco sono al lavoro con bastoni e idrovore, stanno ispezionando le quattro vasche presenti, una è già stata svuotata e non c'era nulla al suo interno.

L'episodio risalirebbe a stanotte, erano circa le ore 4.30 quando secondo il testimone la sua attenzione sarebbe stata attirata da alcuni rumori e da persone che discutevano in strada. Così sarebbe uscito fuori a vedere cosa stava accadendo quando ancora era buio e ha detto di aver notato un giovane uomo scendere da un'auto, quest'ultima allontanarsi e lui correre verso le vasche del caseificio, per poi scomparire dentro ad una di queste. Si tratta di informazioni ancora in corso di verifica.

Sono attive da stanotte le operazioni sul luogo della segnalazione. Sul posto i cittadini i residenti hanno notato un gran dispiegamento di forze dell'ordine e si sono subito domandati cosa fosse successo. Sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Aprilia e i vigili del fuoco del Comando provinciale. È stato inoltre richiesto il supporto dei sommozzatori, che sono arrivati da Roma. Presente anche il personale sanitario è sul posto con diversi mezzi di soccorso.