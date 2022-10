Cade mentre brucia le sterpaglie e resta ustionato: trasportato con elisoccorso, grave un 76enne Un uomo di 76 anni è caduto mentre stava bruciando le sterpaglie in un terreno di sua proprietà ed è rimasto gravemente ustionato.

A cura di Beatrice Tominic

Stava bruciando alcune sterpaglie in un terreno di sua proprietà, nel frusinate, quando è caduto e si è ustionato. È successo ad un uomo di 76 anni nella giornata di ieri, sabato 15 ottobre, nel tardo pomeriggio. Non si conoscono ancora le cause che hanno portato l'uomo a cadere nel fuoco. Eppure, come racconta il Messaggero, ad un certo punto, quando aveva acceso da poco le sterpaglie da bruciare, il 76enne ha perso l'equilibrio ed è caduto sul fogliame da ardere. In breve tempo l'uomo è stato completamente avvolto dalle fiamme.

L'intervento dei vigili del fuoco

Non appena ricevuta la segnalazione, i soccorsi sono arrivati sul posto, un terreno della proprietà del 76enne che si trova nella periferia di Pignataro Interamna, comune di provincia di Frosinone che si trova nella Valle dei Santi, a poco meno di una decina di chilometri da Cassino.

I vigili del fuoco hanno provveduto immediatamente a trarre in salvo l'uomo, a spegnere le fiamme dell'incendio delle sterpaglie e a mettere in sicurezza l'area, come da routine. Oltre a loro, però, hanno raggiunto il luogo del rogo e dell'incidente anche i carabinieri della stazione di San Giorgio a Liri, distante poco più di quattro chilometri dal comune in cui si sono svolti i fatti e gli operatori del personale sanitario del 118.

Leggi anche Auguri Peppa: il Settebagni festeggia i 100 anni della nonnina ultras

Le condizioni di salute del 76enne

Non appena arrivati sul posto, le condizioni di salute del 76enne sono apparse subito gravi ai medici e agli infermieri del personale sanitario del 118, tanto che per soccorrerlo è stato richiesto l'intervento dell'elisoccorso. A bordo dell'aerogiro, il 76enne è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio di Roma, dove si trova ancora in prognosi riservata.