Cade in un dirupo mentre raccoglie verdure di campo insieme alla moglie e muore Cercava verdure di campo con la moglie, quando è caduto in un dirupo ed è morto. Tragedia a Civitavecchia, vittima un anziano, che è stato recuperato dai vigili del fuoco.

A cura di Alessia Rabbai

Tragedia a Civitavecchia, dove un uomo è precipitato in un dirupo ed è morto. I fatti sono accaduti nel pomeriggio di oggi, mercoledì 4 dicembre, in zona via di Traiano alta, sul litorale Nord della provincia di Roma. Per l'uomo, un anziano, non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. Sul luogo dell'accaduto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia e il personale sanitario con l'ambulanza.

L'uomo cercava verdure di campo con la moglie

Secondo le informazioni apprese al momento in cui sono avvenuti i drammatici fatti che hanno portato alla sua scomparsa erano circa le ore 16, l'uomo era in compagnia della moglie e stavano camminando tra la vegetazione per raccogliere verdure di campo. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, l'anziano è precipitato in un dirupo poco prima della biglietteria del parco acquatico Aquafelix, dal lato del mare.

I pompieri lo hanno recuperato ma era già morto

A dare l'allarme è stata la moglie, i carabinieri hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco, che sono giunti tempestivamente con l'equipaggio della 17A. I pompieri hanno raggiunto l'uomo, che si trovava in un canneto accanto ad un piccolo ruscello. Lo hanno messo sulla barella toboga, utilizzando tecniche per il soccorso speleo alpino fluviale. Hanno riportato l'anziano sulla strada, per poi affidarlo al personale sanitario, che nel farttempo è arrivato con l'ambulanza. Il medico purtroppo non ha potuto fare altro che constatarne il decesso. La salma è stata trasferita in obitorio, per eventuali successivi accertamenti. Presenti per le verifiche di competenza i carabinieri, che hanno ascoltato la moglie e ricostruito la dinamica dell'accaduto.