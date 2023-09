Cade in un burrone per raccogliere fiori: indagati la sindaca e un funzionario comunale La Procura ha chiuso le indagini sulla morte di Paola Spalvieri, la 56enne trovata morta in un dirupo ad Alvito. Ad essere indagati per omicidio colposo la sindaca e il responsabile dell’Ufficio tecnico.

A cura di Alessia Rabbai

Ci sono due indagati nell'inchiesta per la morte di Paola Spalvieri, la cinquantaseienne precipitata nel dirupo di piazza Della Vittoria ad Alvito, in provincia di Frosinone. Si tratta della sindaca Luciana Martini e del responsabile dell'Ufficio tecnico del Comune, i cui nomi sono la Procura della Repubblica di Cassino ha iscritto nel registro degli indagati a chiusura delle indagini svolte dai carabinieri. Ora si attende la decisione del giudice in merito a un eventuale rinvio a giudizio. L'ipotesi di reato è di omicidio colposo, un atto dovuto, per consentire lo svolgimento delle indagini. La Procura come riporta Il Messaggero ipotizza che ci sia stata una omessa custodia dei luoghi pubblici: pare dagli accertamenti fatti che i cancelli che delimitavano l'area in cui Paola è entrata fossero chiusi, ma non a chiave. Stava cercando una pianta ornamentale nota come ‘moneta del Papa'.

L'incidente in cui è morta Paola Spalvieri

I drammatici fatti durante i quali ha perso la vita Paola Spalvieri si sono verificati l'8 agosto del 2022 quando la donna che viveva a Roma ma era originaria della Valle di Comino, dove stava trascorrendo le vacanze, era uscita di casa per raccogliere fiori ed erbe aromatiche. Paola era un'infermiera dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia, la sua scomparsa ha scosso i colleghi. Era da poco passato un temporale quando ha detto alla sua famiglia che sarebbe andata a fare una passeggiata. Ma non è più rientrata a casa. Così sono partite le ricerche ed è stata trovata morta in un dirupo di oltre trenta metri. L'ipotesi è che sia precipitata accedendo ad una zona non sicura, ma nella quale non fosse opportunatamente impedito il passaggio.