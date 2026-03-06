roma
Si ferisce gravemente in casa, Lorenzo Tomaselli storico falegname di Ceprano muore a 90 anni

Lutto a Ceprano per la scomparsa di Lorenzo Tomaselli. Il falegname 90enne è deceduto dopo un grave incidente domestico, domani i funerali.
A cura di Alessia Rabbai
Ceprano è in lutto per la scomparsa di Lorenzo Tomaselli, storico falegname del paese, morto oggi a novat'anni a seguito di un incidente domestico in cui è rimasto gravemente ferito. I fatti sono accaduti nel tardo pomeriggio di mercoledì scorso nel Comune della provincia di Frosinone, dove Lorenzo era conosciuto per il mestiere fatto per una vita. I funerali di Lorenzo Tomaselli verranno celebrati sabato 7 marzo 2026 a partire dalle ore 14.30 nella Chiesa Santa Maria Maggiore a Ceprano. La comunità si è stretta con cordoglio ai suoi cari. Famigliari, amici e cittadini si ritroveranno per dargli l'ultimo saluto.

L'incidente domestico a seguito del quale è morto Lorenzo Tomaselli

Lorenzo Tomaselli è morto a seguito delle conseguenze di un incidente domestico. Si trovava nella sua abitazione in località Capo Sant’Angelo, quando sarebbe caduto, riportando ferite gravi. Soccorso con l'eliambulanza e trasportato al Policlinico di Tor Vergata a Roma, è deceduto a causa del suo quadro clinico che è peggiorato con il passare delle ore.

La notizia della scomparsa di Lorenzo Tomaselli ha colpito la comunità. Il falegname era conosicuto in paese e aveva la sua bottega in centro. Negli anni era diventato un punto di riferimento per i cittadini e amanti dell'artigianato, che si rivolgevano a lui per commissionargli dei mobili fatti a mano e altre creazioni per abbellire le proprie case con oggetti unici. Il suo laboratorio era inoltre un luogo d'incontro di amici, famigliari e conoscenti.

