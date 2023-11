Cade dalla moto a 17 anni e perde un rene: 9 indagati per non aver segnalato il cantiere Dovranno rispondere a vario titolo lesioni stradali e violazione dell’obbligo della corretta manutenzione nove persone indagate per il grave ferimento di un 17enne caduto dalla moto.

A cura di Alessia Rabbai

Nove persone sono indagate per l'incidente stradale in cui un ragazzo di diciassette anni è rimasto gravemente ferito, ha perso un rene e rischia l'amputazione di un piede. I fatti in cui è avvenuto il grave ferimento dell'adolescente risalgono al 6 giugno del 2021 e si sono verificati in via Inzago in zona Ottavia a Roma. La Procura della Repubblica come riporta Il Corriere della Sera ha chiuso le indagini rispetto ai presunti responsabili.

Gli indagati sono Claudio De Andrea, impiegato al servizio territorio del XIV municipio, Roberto Frezzini e Claudio Guidi, che ricoprivano la stessa funzione. La lista prosegue con: Viviana D’Agostini, direttrice dei lavori di Areti Acea; Angelo Di Stefano, funzionario di Areti Acea; Marco Cristofari, legale della ditta Ceit che aveva l’attività in appalto; Massimo Cerri, operaio della ditta; Massimiliano Fioravanti, della ditta Sogei, altra società che aveva vinto il subappalto; Franco Di Carlo, titolare dell’omonima ditta, che aveva ottenuto l’incarico di ripristinare l’asfalto.

Agli indagati sono contestati il reato di lesioni stradali e la violazione dell’obbligo della corretta manutenzione. Per la Procura l'incidente a seguito del quale il 17enne ha riportato danni permanenti è accaduto perché la strada presentava un dislivello per i lavori di manutenzione della rete elettrica e il cantiere non era opportunamente segnalato.

L'incidente in cui è rimasto gravemente ferito il 17enne a Ottavia

Quel pomeriggio d'estate in cui è avvenuto l'incidente a seguito del quale il diciassettenne ha perso un rene il giovane era a bordo della sua moto e stava percorrendo via Inzago, nel quadrante Nord di Roma. Dalle indagini è emerso che guidasse entro i limiti di velocità, ma che ha perso il controllo della moto a causa dell'asfalto dissestato che per la procura doveva essere sistemato e opportunamente segnalato. Dopo la caduta il ragazzo è rimasto ferito gravemente, soccorso e trasportato in ospedale i medici sono stati costretti ad asportargli un rene.