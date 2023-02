Cade dal tetto e muore: mistero alla Magliana a Roma Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 22 febbraio, intorno alle 12. Indagini in corso da parte dei carabinieri.

A cura di Enrico Tata

Un uomo è morto dopo essere caduto da un palazzo di edilizia popolare alla Magliana, periferia di Roma. Stando a quanto si apprende, è precipitato per cause sconosciute dal tetto dell'edificio in via Pescaglia, una traversa di via della Magliana. Sul posto sono arrivati i soccorritori del 118, che hanno tentato di salvargli la vita, ma non c'è stato nulla di fare.

Nessuna pista è esclusa, dal suicidio all'omicidio

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Villa Bonelli e i colleghi della settima sezione Nucleo Investigativo. Per il momento nessuna pista viene esclusa dagli investigatori. Un testimone, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe visto l'uomo negli ultimi metri della caduta, ma non è ancora chiaro perché si trovasse sul tetto e se fosse in compagnia di qualcuno. Le indagini per ricostruire la dinamica dell'accaduto sono ancora in corso e per ora non viene esclusa neanche l'ipotesi dell'omicidio. Il gesto intenzionale, tuttavia, resta la spiegazione più plausibile.

Disposta l'autopsia sul cadavere

Sono ancora in corso anche le operazioni di riconoscimento della vittima, che nona aveva con sé alcun documento di identità. Non è chiaro neanche se fosse residente in quel palazzo popolare. L'autorità giudiziaria ha disposto l'autopsia sul cadavere dell'uomo, che sarà eseguita nelle prossime ore al policlinico di Tor Vergata.

Leggi anche Senza tetto morto su una panchina a Testaccio: aveva 44 anni

Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, mercoledì 22 febbraio, intorno alle 12.Nella caduta la vittima, riporta il Corriere della Sera, ha urtato l'asta di una bandiera.