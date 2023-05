Cade da una scala del cantiere e precipita per cinque metri: operaio in codice rosso Non appena allertati, i vigili del fuoco hanno soccorso l’uomo, ancora cosciente: è successo nella tarda mattinata di oggi, giovedì 25 maggio, a pochi passi dalla fermata della metropolitana di Policlinico.

A cura di Beatrice Tominic

È precipitato per cinque metri mentre stava lavorando ad un cantiere: è successo a Roma, in via Giovanni Maria Lancisi, a pochi passi dalla fermata della metropolitana della linea B di Policlinico. Per soccorrere l'uomo, un operaio che stava lavorando all'interno di una vasca di contenimento in costruzione, sono stati immediatamente allertati i vigili del fuoco.

I pompieri hanno subito raggiunto l'uomo, lo hanno soccorso e sono riusciti ad assicurarlo in breve tempo alle cure degli operatori del personale sanitario del 118. L'operaio, ancora cosciente, è poi stato trasferito d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale, dove medici e infermieri hanno giudicato le lesioni riportate con un codice rosso.

L'intervento dei vigili del fuoco

La segnalazione è arrivata alla sala operativa dei vigili del fuoco verso le ore 12.04: prontamente la squadra di pompieri di Tuscolano I, la 3/A, ha raggiunto il luogo dell'incidente per intervenire. Sono loro che si sono addentrati nel luogo in cui era precipitato l'uomo, in uno dei palazzi fra i quartieri Tiburtino e Nomentano, a pochi passi dalla metropolitana. Oltre ai vigili del fuoco della squadra 3/A arrivati per soccorrere l'operaio precipitato, hanno raggiunto il luogo dell'incidente sul lavoro anche gli altri pompieri del nucleo specializzato Saf, nucleo speleo-alpino-fluviale, che si occupa di soccorsi in altezza, profondità e fluviale nelle zone urbane e extra urbane. Presenti sul posto anche il funzionario di guardia e il capo turno provinciale dei pompieri che hanno seguito l'intervento di soccorso dell'uomo, precipitato da una scala.

Articolo in aggiornamento