Il cadavere di un uomo è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi, di lunedì 7 giugno, nei pressi della stazione di Zagarolo della linea ferroviaria Roma-Cassino. L'allarme per la presenza di una sagoma umana è scattato intorno alle ore tra le ore 11.30 ed è partita la richiesta d'intervento alle forze dell'ordine. Al momento non sono note le generalità della persona ritrovata senza vita nei pressi della stazione di Zagarolo e sono in corso gli accertamenti per ricostruirne l'identità. Dalle prime informazioni apprese pare si tratti di una persona si sesso maschile. In particolare, il ritrovamento è avvenuto tra Ciampino e Zagarolo a ridosso dei binari mentre alcuni tecnici della ferrovia stavano eseguendo dei lavori di manutenzione. Sull'accaduto le forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo e non si esclude nessuna ipotesi. Non si conosce ancora come il corpo senza vita sia finito in quel luogo. Da chiarire se la persona sia stata vittima di un incidente oppure se abbia compiuto un gesto volontario per suicidarsi. Inoltre non è chiaro se avesse con se i documenti o altri oggetti personali utili per l'identificazione. Sul posto è intervenuta la polizia ferroviaria di Colleferro e la Scientifica di Velletri, per effettuare i rilievi del caso.

Treni in ritardo e cancellazioni sulla Roma-Cassino

Inevitabili i disagi alla circolazione, con ritardi fino a 50 minuti e rallentamenti lungo la linea ferroviaria per consentire gli accertamenti da parte dell'Autorità Giudiziaria e la rimozione della salma. Mattinata di passione per i pendolari che utilizzano i mezzi pubblici per spostarsi e raggiungere il luogo di lavoro o studio. Tuttavia Trenitalia ha reso noto nel primo pomeriggio che "il traffico è tornato regolare, i treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a cinquanta minuti". In particolare i treni parzialmente cancellati nella tratta interessata sono il Roma Termini – Frosinone delle ore 14.05 e il Frosinone – Roma Termini delle ore 15.20, mentre i treni cancellati sono il Roma Termini -Colleferro delle ore 14.49 e il Colleferro – Roma Termini delle ore 16.15.