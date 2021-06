Orrore in strada a Roma dove, questa mattina, una donna ha notato una valigia abbandonata a fianco di una macchina, sporca di sangue e dove si intravedeva la sagoma di una testa umana, dando immediatamente l'allarme. Erano circa le 7.00 quando in Piazza Federico Sacco, a Pietralata quartiere del quadrante Est della capitale, sono arrivati gli agenti della Polizia che hanno aperto la grossa valigia facendo così la macabra scoperta del corpo di un uomo. L'area è stata immediatamente transennata per i rilievi della squadra scientifica giunta sul posto. Da quanto si apprende il corpo appartiene a un cittadino italiano di 37 anni già noto alle forze dell'ordine e con precedenti.

Il racconto della compagna: al vaglio la sua posizione

Seguendo le tracce di sangue gli agenti sono arrivati ad un'abitazione e hanno interrogato una donna di 39 anni che ha subito ammesso di essersi così disfatta del corpo del marito, morto in casa alcuni gironi prima. Ancora non è chiaro perché la donna – in stato di profondo choc – abbia scelto di non comunicare la morte dell'uomo ed è al vaglio il suo racconto dai contorni ancora confusi.

La scientifica all'interno dell'abitazioni

La posizione della 39enne al vaglio e al momento è in stato di fermo, mentre la scientifica sta eseguendo i rilievi all'interno dell'abitazione dove l'uomo sarebbe morto e poi sarebbe stato successivamente infilato nella grossa valigia. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra Mobile e del Commissariato Ippolito dovranno anche stabilire se ci siano stati dei complici o abbia avuto dei complici. Sui resti del corpo sarà eseguita l'autopsia.