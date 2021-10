Cadavere di un uomo nel Parco della Resistenza: è un 49enne, si indaga sul decesso Indagini in corso sul cadavere di un uomo di quarantanove anni senza fissa dimora trovato riverso su una panchina dai vigili urbani stamattina nel Parco della Resistenza, in viale dell’Aventino a Roma. Sul corpo non ci sono segni di violenza, l’autopsia chiarirà le cause che hanno provocato il decesso.

A cura di Alessia Rabbai

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo è stato trovato nel Parco della Resistenza in viale Aventino a Roma. Il rinvenimento risale alla mattinata di oggi, mercoledì 13 ottobre. Da quanto si apprende la persona deceduta è un quarantanovenne senzatetto originario del Sudan. Secondo le informazioni apprese era poco prima delle ore 8.30 quando una pattuglia della polizia locale di Roma Capitale del I Gruppo Ex Trevi ha notato una persona che era immobile all'interno dell'area verde, riversa su una panchina. Pareva che stesse dormendo, ma guardandolo bene in realtà non respirava. Preoccupati per le sue condizioni di salute, hanno chiamato il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la chiamata è arrivato il personale sanitario sopraggiunto in breve tempo con un mezzo di soccorso. Ma una volta arrivati nel parco ed individuata la persona segnalata, ogni intervento è stato purtroppo vano. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare se non constatarne il decesso.

Sul cadavere trovato nel Parco della Resistenza nessun segno di violenza

Gli agenti hanno delimitato l'area interessata e svolto gli accertamenti di rito. I vigili urbani hanno contattato e richiesto l'intervento della Polizia di Stato, che indaga sull'accaduto, per ricostruire la dinamica di quanto successo e far luce sulle cause del decesso. Terminate le prime verifiche sulla salma, è stata trasferita in obitorio, dove si trova a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, che valuterà se disporne l'autopsia. I risultati degli esami autoptici potrebbero infatti aiutare gli investigatori a chiarire cosa abbia ucciso l'uomo. Sul corpo da quanto si apprende da un primo esame condotto non sono stati trovati evidenti segni di violenza. Le indagini sono in corso e uteriori dettagli arriveranno nei prossimi giorni.