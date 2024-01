Cadavere di un uomo alla stazione Termini: circolazione sospesa al binario 1 e ritardi di un’ora Macabro rinvenimento stamattina alla stazione Termini di Roma, dove il cadavere di un uomo è stato trovato sul binario 1, lungo il quale è stata temporaneamente sospesa la circolazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Il cadavere di un uomo è stato trovato sui binari della stazione Termini di Roma. Il rinvenimento è avvenuto nella mattinata di oggi, lunedì 8 gennaio, poco prima delle ore 9.30. Il corpo senza vita dell'uomo era riverso all'altezza del binario 1. Si tratta dalle prime informazioni che trapelano di un cittadino di nazionalità nigeriana, di cui al momento non sono note le generalità. Presenti sul posto gli agenti della polizia ferroviaria, per gli accertamenti di propria competenza. Terminate le verifiche sul posto la salma verrà trasferita in obitorio.

Circolazione interrotta al binario 1 della stazione Termini

Inevitabili i disagi alla circolazione ferroviaria, temporaneamente interrotta al binario 1, lungo il quale per ora non transitano treni. Il blocco è necessario per consentire in sicurezza le operazioni di recupero del cadavere e i rilievi.

Rallentamenti a Termini, la situazione aggiornata dei treni



La circolazione alla stazione Termini è rallentata, alle ore 11.15 è ancora in corso l'intervento dell'Autorità Giudiziaria. Per successivi aggiornamenti visitare il sito ufficiale di Trenitalia, nella sezione notizie.

I treni Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti.

Il treno FR 9405 Venezia Santa Lucia (7:26) – Napoli Centrale (12:48) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10).

I passeggeri da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9613 Milano Centrale (8:30) – Napoli Centrale (13:10). Il treno FR 9391 Torino Porta Nuova (7:40) – Napoli Centrale (14:08) oggi non ferma a Roma Termini.

I passeggeri da Roma Termini possono utilizzare il treno FR 9583 Torino Porta Nuova (8:00) – Reggio Calabria Centrale (19:01).