Bussano alla porta con il volto coperto: uomo gambizzato, caccia agli aggressori Hanno bussato alla porta con i volti coperti dal cappuccio, hanno puntato la pistola verso l’uomo e hanno sparato: trasportato in codice rosso al policlinico Umberti I.

È stato gambizzato mentre si trovava in casa propria, in via Monte Taburno, nella zona del Tufello, nel quadrante a nord est della capitale. Due persone incappucciate hanno bussato alla porta di casa sua alle 17.11 del pomeriggio di oggi, mercoledì 22 febbraio 2023, hanno puntato la pistola ad entrambe le gambe dell'uomo ed hanno sparato. Si trova in condizioni gravi, aperte le indagini.

L'arrivo a casa della vittima

Come raccontato dalla compagna della vittima dell'agguato alla polizia, arrivata sul luogo della sparatoria non appena allertata, è lei stessa che è andata ad aprire la porta quando ha sentito suonare il campanello. Non appena aperto, si è trovata davanti a sé due persone con il volto coperto da cappucci che si sono fatte strada fino a quando non hanno trovato il compagno, probabilmente l'obiettivo dell'agguato. Dopo aver raggiunto quello che sembra fosse il loro bersaglio, hanno puntato la pistola ad entrambe le gambe, colpendole. Secondo quanto raccontato, avrebbero sparato almeno tre colpi. Poi sono fuggiti via.

L'arrivo dei soccorsi e le indagini in corso

Oltre agli agenti della polizia, sul posto in breve tempo è arrivata anche un'ambulanza del 118 che ha trasportato d'urgenza l'uomo colpito al policlinico Umberto I dove i medici e gli infermieri hanno valutato le lesioni riportate con un codice rosso: nonostante la gravità delle ferite, la vittima non avrebbe mai perso conoscenza.

Nel frattempo, la polizia ha aperto le indagini sul caso: oltre ad aver ascoltato la compagna dell'uomo, procedono le verifiche. Per il momento non è esclusa nessuna pista.