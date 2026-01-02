Bus e metro a Roma, confermato per il 2026 l’abbonamento Atac per gli under 19 a 50 euro: come richiederlo

Immagine di repertorio (la presse)

Anche nel 2026 le ragazze e i ragazzi di Roma sotto i 19 anni potranno viaggiare su bus, metro e tram dell'Atac per tutto l'anno con 50 euro. Durante l'ultima riunione della Giunta capitolina del 2025, infatti, sono state prorogate le agevolazioni per l'abbonamento annuale Metrebus per gli under 19. A dare l'annuncio è l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale, Eugenio Patanè, che ha aggiunto: "È un provvedimento molto importante che l’amministrazione ha fortemente voluto e lanciato dal settembre del 2023 perché incentiva i giovani ad utilizzare i mezzi pubblici riducendo di conseguenza i veicoli privati", conclude l'assessore.

La Metrebus Roma consente di usufruire di tutti i mezzi del sevizio di trasporto pubblico locale, fra cui autobus, metropolitana, tram e anche treni entro i confini comunali. Per attivare o rinnovare l'abbonamento a soli 50 euro serve entrare nel proprio portale MyAtac, accedendo dal sito ufficiale di Atac.

Chi può richiedere l’abbonamento Atac under 19 per i trasporti a Roma

L'offerta a 50 euro dell'abbonamento Metrebus per gli under19 è riservata ai cittadini e alle cittadine che, al momento della richiesta, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età. Devono, inoltre, essere residenti nel territorio di Roma Capitale. Essendo un iniziativa stanziata dal Campidoglio, non rientrano nell'offerta gli abbonati a Metrebus Lazio, ma solo quelli in possesso di una carta Metrebus Roma.

Come anticipato per fare richiesta, che si tratti di attivazione o del rinnovo dell'abbonamento, è necessario accedere al portale MyAtac. Se si è minorenni, ovviamente, bisogna fare login tramite i genitori o tutori.

Come fare richiesta per l’abbonamento Metrebus under19 nel 2025

Per fare richiesta dell'abbonamento a prezzo agevolato serve effettuare l'accesso dal portale My Atac con il proprio profilo o, in caso di minorenni, con l'aiuto di un genitore o un tutore. Una volta entrati nel portale, bisogna spostarsi nella colonna di sinistra e, fra le varie opzioni, selezionare la sezione "Roma under 19". Se si è in possesso della Metrebus Card Personalizzata la procedura è più semplice: basta compilare il form, con nome, cognome, codice fiscale ed email. Dopodiché bisogna allegare il proprio documento d'identità e, infine, procedere al pagamento dei 50 euro, ricaricando la vecchia Metrebus Card per i successivi 12 mesi.

Se invece non si è ancora in possesso della Metrebus Card personalizzata, dopo aver effettuato l'accesso a My Atac, bisogna effettuare una "pre-registrazione" nella sezione Roma Under 19. Anche qui occorre compilare un form dedicato e allegare il proprio documento d'identità. È necessario, poi, passare a ritirare la propria carta in uno degli sportelli Atac indicati.

Bisogna stampare l'e-mail di conferma e portarla con sé in biglietteria (fatta eccezione, come specificato nel sito, di quella di Spagna e di piazza dei Cinquecento, non abilitate). Bisogna presentarsi con un documento di identità e una fototessera. La card verrà immediatamente rilasciata e, a seguito del pagamento, attivata.

Come rinnovare l’abbonamento under 19 di Atac per i mezzi pubblici

Se, invece, si deve solo rinnovare il proprio abbonamento under 19, ecco i passaggi da seguire. Come spiegato nella pagina FAQ del sito di Atac, l'iter è solo online ed è necessario ricordarsi di effettuare il rinnovo entro i 12 mesi di validità del proprio abbonamento iniziale.

Anche in questo caso si procede a fare richiesta sul portale MyAtac, alla sezione dedicata a Roma Under 19. Per prima cosa occorre compilare il form e allegare il proprio documento. Dopo un controllo automatizzato dei dati (nome, cognome, codice fiscale e email) sarà disponibili il pagamento di 50 euro per il rinnovo del precedente abbonamento under 19. L'abbonamento rinnovato sarà valido alla scadenza del precedente abbonamento. Se, invece, la Card era scaduta al momento del rinnovo, l'abbonamento per il 2025-26 avrà decorrenza a partire dal giorno delle procedure di rinnovo online. La durata dell'abbonamento sarà comunque di 12 mesi.