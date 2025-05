video suggerito

Bus Cotral si schianta contro una recinzione a Roma: ferita una passeggera Sul posto gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi. L’incidente è avvenuto questa mattina verso le 9, una passeggera è rimasta ferita. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Natascia Grbic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Paura questa mattina a Roma, in zona piazza Sempione. Intorno alle 9, un bus Cotral è uscito fuori strada, schiantandosi contro una recinzione. Nell'impatto si sono rotti alcuni finestrini, i cui vetri sono finiti addosso a una passeggera, rimasta ferita in modo lieve. La donna è stata portata in codice giallo in ospedale, ma le sue condizioni non destano preoccupazione. Oltre a lei, nessun'altra persona sarebbe rimasta ferita nell'impatto.

Sul posto, per i rilievi del caso, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale. Saranno loro a indagare sulla dinamica del sinistro e accertare eventuali responsabilità. Dalle prime informazioni, sembra che non vi siano altri mezzi coinvolti e altre persone ferite.

Bus contro recinzione a piazza Sempione, indagini in corso

L'incidente non ha avuto fortunatamente conseguenze gravi né per l'autista né per gli altri passeggeri a bordo. Come mai l'autista abbia perso il controllo del mezzo, non è al momento chiaro: forse una distrazione o un malore, ma non sono esclusi motivi derivanti dalle condizioni della strada o imputabili ad altri. Anche se, quest'ultimo caso, sembra al momento escluso: nel sinistro non sono coinvolti altri veicoli, ma solo il bus Cotral che, a piazza Sempione, effettua proprio una delle sue fermate.

Leggi anche Come sta la bimba di 6 anni rimasta gravemente ferita nel terribile schianto frontale a Roma

Ferita una passeggera

Gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale ascolteranno l'autista, i passeggeri a bordo ed eventuali testimoni per ricostruire le fasi dell'incidente, che ha visto il ferimento di una passeggera. Le cui condizioni, fortunatamente, non sono gravi, nonostante il forte spavento provato per lo schianto.